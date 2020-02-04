تفاصيل اليوم الأول للعائدين من ووهان في الحجر الصحي

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان عن تفاصيل اليوم الأول للمواطنين المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية عقب انتشار فيروس كورونا بها.وأكد المصدر، أنه منذ قدوم المواطنين المصريين الذين يبلغ عددهم 302 لمعسكر الحجر الصحي بمحافظة مرسى مطروح، وهم وسط إجراءات أمنية مشددة.وأوضح المصدر، أن الوفد المسئول عن الوافدين أجرى الكشوف والفحوص الطبية الشاملة للتأكد من حالتهم الصحية، مؤكدا أن هذه الفحوصات لضمان سلامتهم وصحتهم.وأضاف أنه تم نقل أسرتين إلى مستشفى النجيلة للاطمئنان على صحتهم في سيارات الإسعاف الجديدة ذاتية التعقيم.ويعيش النزلاء في أحد الفنادق بمحافظة مطروح مطبقا عليهم إجراءات الحجر الصحي، كما تم توفير جميع سبل المعيشة الكاملة لهم مع الاحتياجات اليومية.وأفادت تقارير وزارة الصحة بأن جميع الوافدين لا يعانون من أي أعراض مرضية تشير إلى إصابتهم بكورونا، ولكن تحسبا لأى عرض أعلن قطاع الطب الوقائي والعلاجي برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة مطروح، والتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة العدوى وتزويد المستشفيات بالأطباء والتمريض كما تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ والاستقبال مع إخضاع جميع المترددين على الطوارئ للكشف والفحص.