تجديد حبس 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا

جددت النيابة العامة، حبس إبراهيم عز الدين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.كما جددت النيابة العامة حبس مصطفى السباك 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.كما جددت النيابة العامة حبس محمد الباقر ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.في ذات السياق جددت النيابة العامة حبس عبدالرحمن عادل ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.ووجهت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.