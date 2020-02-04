تجديد حبس ابنة الشاطر و5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس 6 متهمين في القضية 1552 لسنة 2018 المعروفة إعلاميا بخلية ابنة الشاطر، في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.والمتهمون المجدد حبسهم هم: «عائشة الشاطر ومحمد أبوهريرة وبهاء كمال ومحمد إسماعيل وأحمد إسماعيل الهضيبي وهدى عبدالمنعم».ونسبت نيابة أمن الدولة العليا، للمتهمين فى القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، الانضمام لجماعة إرهابية؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.