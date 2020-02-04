روسيا تنفي تعرض قواتها في سوريا لقصف من فصائل موالية لتركيا

نفى المركز الروسي للمصالحة في سوريا صحة التقارير الإعلامية حول تعرض أفراد الشرطة العسكرية الروسية بريف حلب للقصف من قبل فصائل مسلحة موالية لتركيا.وقال رئيس المركز اللواء يوري بورينكوف، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: إن "المعلومات التي نشرتها في 4 فبراير عدد من وسائل الإعلام وتزعم تعرض نقطة للشرطة العسكرية الروسية شمالي مدينة تل رفعت للقصف، منافية للواقع".وأكد أن جميع المستشارين العسكريين الروس، وعناصر الشرطة العسكرية الروسية الموجودين في سوريا، "في أمان".وكانت بعض وسائل الإعلام والقنوات الإخبارية في تطبيق "تلجرام" أوردت أنباء بأن القوات التركية قصفت مواقع عسكرية روسية شمالي تل رفعت بريف حلب.