أبوالعزايم: الشركات العالمية بدأت في تخصيص قسم للصحة النفسية

قال الدكتور أحمد جمال أبوالعزايم، أستاذ الطب النفسي، إن الشركات العالمية بدأت في تخصيص قسم للصحة النفسية، وتحول الأمر من مجرد جانب ثانوي في الشركات إلى جانب رئيسي لا بدّ منه.أضاف أبوالعزايم، خلال ورشة العمل إلى التى تعقدها أمانة التثقيف والتدريب بحزب مستقبل وطن حول الدوافع والأسباب المؤدية للانتحار وتأثيره على المجتمع وكيفية مواجهتها بعنوان "حياتك تهمنا"، أنه تم عمل بحث على الاضطرابات العاطفية عند الأطفال الرضع من خلال الوحدات الصحية، ووجدنا أن نسبة كبيرة من هؤلاء الأطفال لديهم مشاكل عاطفية.أوضح أن الإهمال العاطفي وتوبيخ الأطفال من ضمن العنف الأسري، فهو لا يقتصر بشكل كامل على الضرب فقط.وأوضح أبوالعزائم، خلال كلمته بورشة عمل حزب مستقبل وطن، أن برامج الصحة النفسية تم وضعها ضمن برامج الصحة العالمية ولكنها لم تكن على قدر يفئ بالغرض، وحينما تم عرض مقترح بشأن عقد مؤتمر عن الصحة النفسية سارع عدد من الشركات معربين عن رغبتهم فى المشاركة، مؤكدين أنه من غير القدرات الاجتماعية لن تستطيع هذه الشركات على المنافسة من خلال عاملين مؤهلين، لافتا إلى أن كل 100 مرض يوجد 10 منهم مرضى نفسيين.وتعقد الورشة بحضور أبوالعزايم، أستاذ الطب النفسي، رئيس المجلس الإقليمى بالصحة النفسية بشرق المتوسط،، والشيخ أسامة قابيل من شباب علماء الأزهر الشريف، القمص شنودة منير جبرائيل، سكرتير اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.