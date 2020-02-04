إخلاء سبيل 14 متهمًا في «خلية شقة الهرم» بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات الجيزة، إخلاء سبيل ١٤ متهما في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية شقة الهرم" بتدابير احترازية.والمخلى سبيلهم: هم علاء خلف، وجلال سيد، وأحمد عابدين، وأحمد عوني، وجمعة أحمد، والسيد ابراهيم، وصالح صلاح، وضياء الدين محمد، وحاتم جمال، ومصطفى كامل، وعبدالتواب علي، ومحمود سامي، ومحمد ربيع، وخالد ممدوح.ويواجه المتهمون تهم تصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.كما يواجه المتهمون اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبينى لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتي أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.