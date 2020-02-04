أسماء ضحايا حادث «عزبة علي خضر» في البحيرة

حصلت "الدستور" على أسماء ضحايا حادث عزبة علي خضر التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، عقب عثور الأهالي على جثث "نقاش" وأبنائه الثلاثة وزوجته، جميعهم مشنوقين في ظروف غامضة.والضحايا هم: "مسعود. ع. غ" 40 سنة، وزوجته "عواطف. ع." 30 سنة، وأبناؤه "نورا" 8 سنوات، "ندا" 5 سنوات، "أمل" سنة ونصف.تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من مركز شرطة الرحمانية، يفيد ببلاغ الأهالي بعزبة علي خضر والشهيرة بعزبة "بطة"، بالعثور على 5 أفراد مشنوقين في ظروف غامضة، وانتقل ضباط المباحث الجنائية والبحث الجنائي لمكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول منزل الضحايا.وانتقل فريق من النيابة العامة بمركز الرحمانية لمكان البلاغ، وجار معاينة جثث الضحايًا، تمهيدًا لنقلهم لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرحمانية العام.وكلف اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد لطفي، رئيس المباحث الجنائية وبإشراف اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي لكشف غموض الحادث، وملابساته.