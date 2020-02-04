استعادة 140 فدانا من أراضي الدولة في قنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، قامت بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع قوات الشرطة من مديرية أمن قنا، أسفرت عن استعادة 140 فدانا من أراضي أملاك الدولة.وأوضح المحافظ، أن الحملة نجحت في إزالة 7 حالات تعدي بالزراعة على أراضي أملاك الدولة وإزالة 11 حالة تعدي بالمباني.وشدد المحافظ، على استمرار أعمال الموجة 15 لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعوا اليد عليها بأي طلبات تقنين وما زالوا يتعدون على أراضي الدولة.