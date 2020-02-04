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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فتح العيادات الخارجية خلال الفترة المسائية بالمستشفى التعليمي بطنطا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:32 م
الدكتور مجدي سبع
الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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افتتح الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم، العيادات الخارجية بالمستشفى التعليمي العالمي لفترة مسائية، بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي.

وأوضح الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بطنطا، أنه جرى تشغيل العيادات الخارجية اعتبارًا من اليوم في تخصصات المسالك البولية والباطنة والجهاز الهضمي والرمد والقلب، بمشاركة نخبة من أطباء جامعة طنطا خلال المواعيد من الساعة 2 مساءً إلى 6 مساءً.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود سليم مدير المستشفي التعليمي العالمي، أن تشغيل العيادات الخارجية لأول مرة لفترة مسائية يأتي في ضوء خطة المستشفى للتخفيف عن كاهل المرضى وتعظيم الاستفادة من إمكانيات المستشفى وخبرة أساتذة كلية الطب في شتى التخصصات الطبية.

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