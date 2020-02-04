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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هالة لطفي ضمن لجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:29 م
هالة لطفي
هالة لطفي
محمد مجدي
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اختارت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ 70 المخرجة المصرية هالة لطفي، لتشارك في مسابقة لجنة تحكيم العمل، بالمهرجان المنتظر انطلاقه في الـ20 من فبراير الجاري وحتى الأول من مارس.

وتشارك هالة لطفي لجنة التحكيم كل من السيناريست الصربي أوجنجيني جلوفينتش، بالإضافة إلى المنتج غونزالو دي بيدرو.

وتشارك المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر في لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

ويفتتح المهرجان في 20 فبراير الجاري بفيلم (عام سالينجر) للمخرج السينمائي الكندي فيليب فالاردو، والفيلم إنتاج كندي مشترك من بطولة النجمة الأمريكية "سيجورني ويفر"، والمأخوذ عن مذكرات الكاتب الأمريكي جوان جوانكوف.

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