هالة لطفي ضمن لجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي

اختارت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ 70 المخرجة المصرية هالة لطفي، لتشارك في مسابقة لجنة تحكيم العمل، بالمهرجان المنتظر انطلاقه في الـ20 من فبراير الجاري وحتى الأول من مارس.وتشارك هالة لطفي لجنة التحكيم كل من السيناريست الصربي أوجنجيني جلوفينتش، بالإضافة إلى المنتج غونزالو دي بيدرو.وتشارك المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر في لجنة تحكيم المسابقة الدولية.ويفتتح المهرجان في 20 فبراير الجاري بفيلم (عام سالينجر) للمخرج السينمائي الكندي فيليب فالاردو، والفيلم إنتاج كندي مشترك من بطولة النجمة الأمريكية "سيجورني ويفر"، والمأخوذ عن مذكرات الكاتب الأمريكي جوان جوانكوف.