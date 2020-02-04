محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.66%

اعتمد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، حيث بلغت نسبة النجاح 75.66%.وأشار محافظ قنا، إلى أنه تقدم لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام، 51154 طالبًا وطالبة حضر منهم 49884 في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، حقق النجاح 37741 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 75.66%.كما اعتمد المحافظ، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي المهني، حيث تقدم لتأدية الامتحان 1937 طالبا حضر منهم 1762 وبلغت نسبة النجاح 94.8%.