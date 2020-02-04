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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.66%

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:28 م
أشرف الداودي
أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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اعتمد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، حيث بلغت نسبة النجاح 75.66%.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه تقدم لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام، 51154 طالبًا وطالبة حضر منهم 49884 في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، حقق النجاح 37741 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 75.66%.

كما اعتمد المحافظ، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي المهني، حيث تقدم لتأدية الامتحان 1937 طالبا حضر منهم 1762 وبلغت نسبة النجاح 94.8%.

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