زوج عبير صبري يفتتح مسجدًا في تايلاند (صور)

هنأت الفنانة عبير صبري، زوجها المحامي أيمن البياع، بافتتاح مسجد في دولة تايلاند، حيث نشرت على حسابها بـ«إنستجرام» صورًا للمسجد.ونشرت عبير صبري صورا للمسجد وعلقت: «مبروك حبيبي مسجدك في جنوب ‏تايلاند، ربنا يجعل نيتك وكل من سجد لله فيه وسعيك وحبك للخير في ميزان حسناتك، كل يوم بتعلم منك وبحترمك أكتر».يذكر أن عبير صبري تشارك في مسلسل «الأخ الكبير» الذي يعرض حاليا عبر شاشة‎ «سي بي سي».المسلسل بطولة محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، راندا البحيري، هاجر ‏أحمد، ‏أحمد حلاوة‎.