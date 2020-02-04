جونسون يقدم موعد حظر سيارات الديزل والبنزين إلى 2035

وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، بتقديم موعد تطبيق قرار حظر بيع السيارات التي تعمل بالديزل أو البنزين إلى عام 2035، والذي كان مقترحًا أن يتم العمل به في عام 2040.جاء ذلك خلال خطاب ألقاه جونسون في متحف العلوم في لندن، أطلق فيه المؤتمر المقبل للمناخ الذي سيعقد في مدينة غلاسكو بأسكتلندا في نوفمبر المقبل، حسبما أوردت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.ودعا رئيس الوزراء البريطاني نظراءه الدوليين إلى مضاعفة الجهود في مجال المناخ، مضيفًا أن بريطانيا تسعى إلى وقف انبعاثات غازات الدفيئة كليًا بحلول 2050 و"طوال هذه السنة سنحث الآخرين على الانضمام إلينا"، معلنًا أن الحكومة قررت أن العام 2020 سيكون "سنة العمل من أجل المناخ".ولفتت القناة إلى أن هذا الوعد آثار انتقادات الصناعيين والمدافعين عن البيئة الذين يتهمونه بالاكتفاء بـ"النوايا الحسنة"، مشيرة إلى تعرض جونسون للانتقادات خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ لـ"قلة طموحه".وأعرب اتحاد صانعي السيارات، وفقًا للقناة، عن قلقه لهذا الإعلان، ورغبته في معرفة خطط الحكومة لتحقيق هذه الغاية الجديدة، موضحًا أن "الطلب الحالي على هذه التكنولوجيا التي لا تزال مكلفة لا يمثل سوى نسبة بسيطة من المبيعات".