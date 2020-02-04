غلق شارع النيل بالدقى جزئيًا لمدة 6 ساعات

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق شارع النيل بحي الدقي جزئيا؛ بسبب أعمال بإصلاح كسر بأحد خطوط مياه الشرب.وأوضحت الإدارة أنه تقرر غلق الشارع لمدة 6 ساعات فقط، من الساعة الـ12 مساء وحتى السادسة صباح الغد الأربعاء، ويقتصر الغلق على الاتجاه القادم من نفق الجلاء إلى مطلع كوبري 6 أكتوبر، دون تعطيل للحركة المرورية، مع ترك 3 حارات مرورية للسيارات.ووجه اللواء محمود عبدالرازق، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع المساعدات الفنية من سدادات مرورية ومخاريط ولوحات فسفورية لتنظيم وتيسير الحركة.