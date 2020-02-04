غلق شارع النيل بالدقى جزئيًا لمدة 6 ساعات
الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:28 م
ندى حمديطباعة
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق شارع النيل بحي الدقي جزئيا؛ بسبب أعمال بإصلاح كسر بأحد خطوط مياه الشرب.
وأوضحت الإدارة أنه تقرر غلق الشارع لمدة 6 ساعات فقط، من الساعة الـ12 مساء وحتى السادسة صباح الغد الأربعاء، ويقتصر الغلق على الاتجاه القادم من نفق الجلاء إلى مطلع كوبري 6 أكتوبر، دون تعطيل للحركة المرورية، مع ترك 3 حارات مرورية للسيارات.
ووجه اللواء محمود عبدالرازق، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع المساعدات الفنية من سدادات مرورية ومخاريط ولوحات فسفورية لتنظيم وتيسير الحركة.
وأوضحت الإدارة أنه تقرر غلق الشارع لمدة 6 ساعات فقط، من الساعة الـ12 مساء وحتى السادسة صباح الغد الأربعاء، ويقتصر الغلق على الاتجاه القادم من نفق الجلاء إلى مطلع كوبري 6 أكتوبر، دون تعطيل للحركة المرورية، مع ترك 3 حارات مرورية للسيارات.
ووجه اللواء محمود عبدالرازق، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع المساعدات الفنية من سدادات مرورية ومخاريط ولوحات فسفورية لتنظيم وتيسير الحركة.