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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غلق شارع النيل بالدقى جزئيًا لمدة 6 ساعات

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:28 م
غلق شارع النيل
غلق شارع النيل
ندى حمدي
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أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق شارع النيل بحي الدقي جزئيا؛ بسبب أعمال بإصلاح كسر بأحد خطوط مياه الشرب.

وأوضحت الإدارة أنه تقرر غلق الشارع لمدة 6 ساعات فقط، من الساعة الـ12 مساء وحتى السادسة صباح الغد الأربعاء، ويقتصر الغلق على الاتجاه القادم من نفق الجلاء إلى مطلع كوبري 6 أكتوبر، دون تعطيل للحركة المرورية، مع ترك 3 حارات مرورية للسيارات.

ووجه اللواء محمود عبدالرازق، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع المساعدات الفنية من سدادات مرورية ومخاريط ولوحات فسفورية لتنظيم وتيسير الحركة.

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