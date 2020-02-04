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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مصر وجيبوتي تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:20 م
جريدة الدستور
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بحث الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، مساء اليوم الثلاثاء، مع سفير دولة جيبوتي لدى مصر محمد ظهر حرسي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعليم وخاصة التعليم الفني، والعمل على نقل التجربة الناجحة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى دولة جيبوتي.

وأكد مجاهد - خلال لقائه مع سفير جيبوتي - عمق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن التعليم الفني هو مفتاح تقدم الدول، لذا قامت الوزارة ببذل الجهود لتطوير التعليم الفني لتحقيق مستقبل أفضل لأبنائها من خلال تغيير المناهج وجعلها تواكب العصر الحديث، والتركيز على إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل بل وروح الإبداع والابتكار.

وعرض نائب الوزير، تطورات التعليم الفني في مصر وتجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، منوها بأن الوزارة طرحت سبلًا جديدة تسهل وتشجع على الاستثمار في مجال التعليم الفني من خلال التوسع في تطبيق نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية التي تقدم مدارس فنية ذات جودة دولية، مع شركاء الصناعة بالعالم.

واقترح نائب الوزير، إقامة مدارس مصرية فنية في جيبوتي، على غرار مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر، ورحب السفير الجيبوتي بهذا الاقتراح، ووعد بتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لإقامة هذه المدارس.

واتفق الجانبان على زيارة وفد مصري إلى دولة جيبوتي في الفترة المقبلة، برئاسة الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني، لدراسة المجالات الاقتصادية التي سيتم التوجه إلى إنشاء المدارس بها.

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