رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ننشر أسماء المرشحين لأكاديمية تدريب الشباب دفعة 2016 نيابة عامة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عيسي
طباعة
حصلت «الدستور» على أسماء المرشحين للالتحاق بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب من دفعة ٢٠١٦ نيابة عامة، وتظلمات دفعة ٢٠١٥، وذلك اعتبارًا من ٩ مارس ٢٠٢٠.

وذكرت النيابة العامة، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن التدريب بداية من 9 مارس المقبل، تمهيدًا للالتحاق بالنيابة العامة.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تجديد الثقة فيه.. "سعفان" يستعرض ملفات القوى العاملة على رئيس الوزراء

الأكاديمية المصرية للطيران تتعاقد على تدريب 153 طالبًا ليبيًا

الرقابة الإدارية: ٧٧٢ متدربًا حصلوا على برنامج نشر قيم النزاهة والشفافية

"عاشق الأهداف" و"صائد البطولات" و"مورينيو أفريقيا" مرشحون لتدريب الأهلي

موضوعات متعلقة

منذ يومين

مصدر أمنى يكشف السبب الحقيقي لمصرع خالد بشارة

منذ حوالي 5 ساعات

إبراهيم فايق يكشف كواليس «الحريف» مع محمد الباز فى 90 دقيقة.. الليلة

منذ ساعة و نصف

وزيرة الصحة تتحدث عن ملحمة الـ48 ساعة لاستقبال العائدين من الصين

منذ حوالي 12 ساعة

موقع بريطاني: إقالة رئيس وزراء قطر بأوامر من أردوغان

الصور

image description

ندوة «تريزيجيه» في معرض القاهرة للكتاب

image description

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من السوبر الإفريقى

image description

«المصرية للدراسات السياسية» تنظم مؤتمرًا لعرض إنجازات الرئيس

image description

نجوم الرياضة والإعلام فى حفل رابطة النقاد لاختيار الأفضل 2019

image description

صور العرض المسرحي "صبايا مخدة الكحل"

الأكثر قراءة

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

تركى آل الشيخ يكافئ لاعبى الأهلى بعد التأهل الإفريقى

طالب الإسكندرية المفصول: الكلية كانت على علم بتنظيم الحفلة

وزيرة الصحة تتحدث عن ملحمة الـ48 ساعة لاستقبال العائدين من الصين

إنفوجراف

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

أيام زمان

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

نجم الساعة

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

الصحة

5 أخطاء شائعة وراء عدم خسارة الوزن

الاتحاد الأوروبي: استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان نهاية العام

علاج جديد يقضى على مرض السكرى للأبد

7 مأكولات تقلل من خطر الإصابة بالأورام السرطانية

منوعات

احذر.. أكل الدجاج مرتين في الأسبوع يسبب الوفاة

عجل بـ 5 أرجل.. ومربية مواشى: عيب جينى

مجمع «زد» الرياضي يشهد اعلان نتائج استفتاء رابطة النقاد الرياضيين

أستراليا تصف موسم حرائق الغابات المدمرة بـ«الصيف الأسود»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الأبوة الحقيقية
منى رجب
«ندى».. زهرة مصرية قتلها الجهل والتطرف
ثروت الخرباوي
كلام «الخشت- الطيب».. لم يعجب الشيخ الطيب.. طيب
ماجد حبته
لقاء فى ظلام عنتيبى
المزيد

الثقافة

«النقد الروائي عند يمنى العيد» كتاب جديد للجريطي عن دار فضاءات

غدًا.. رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح معرضين بالزمالك

سفارتنا فى المجر تنظم أمسية «مصر الماضى والمستقبل»

«نسجيات على كنفاه بلاستيك» فى بيت السنارى