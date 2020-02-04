ننشر أسماء المرشحين لأكاديمية تدريب الشباب دفعة 2016 نيابة عامة

حصلت «الدستور» على أسماء المرشحين للالتحاق بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب من دفعة ٢٠١٦ نيابة عامة، وتظلمات دفعة ٢٠١٥، وذلك اعتبارًا من ٩ مارس ٢٠٢٠.وذكرت النيابة العامة، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن التدريب بداية من 9 مارس المقبل، تمهيدًا للالتحاق بالنيابة العامة.



