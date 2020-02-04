ننشر أسماء المرشحين لأكاديمية تدريب الشباب دفعة 2016 نيابة عامة
الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:03 م
محمد عيسيطباعة
حصلت «الدستور» على أسماء المرشحين للالتحاق بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب من دفعة ٢٠١٦ نيابة عامة، وتظلمات دفعة ٢٠١٥، وذلك اعتبارًا من ٩ مارس ٢٠٢٠.
وذكرت النيابة العامة، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن التدريب بداية من 9 مارس المقبل، تمهيدًا للالتحاق بالنيابة العامة.
وذكرت النيابة العامة، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن التدريب بداية من 9 مارس المقبل، تمهيدًا للالتحاق بالنيابة العامة.