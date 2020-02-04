عثمان الخشت يكتب: مرض التطرف من الإسلاميين إلى العلمانيين

القسم الثانى من الفصل الثالث

٤- دوجماطيقية الخطاب الدينى وصراع الإخوة الأعداء

يكمن أحد جوانب مأساتنا الفكرية المعاصرة، فى أننا جميعًا أصبحنا نعانى من مرض التطرف الذى أصاب الجميع، سواء كانوا متطرفين فى التدين أو متطرفين فى العلمانية، وأصبح أبناء الأمة الواحدة يعانون حالة انفصام الإخوة الأعداء! وإزاء هذا الوضع العدائى البغيض الذى نشأ من موقفين كليهما «متطرف»، تجد المسلمين المعاصرين يشبهون جمهور كرة القدم بالمتعصب الذى لا يرى غير فريقه. إن ظاهرة «الألتراس» ليست سوى تعبير رياضى فج عما نعانيه فى الفكر والثقافة والإعلام، فالعصبية السائدة فى كرة القدم هى نفسها عصبية الأيديولوجية والجماعة والقطيع الفكرى فى الخطاب الدينى والخطاب الدنيوى.

وفى حالة كهذه لا يمكن تكوين خطاب دينى جديد ولا خطاب دنيوى جديد دون تبين المنشأ العقلى للتطرف عامة، سواء كان تطرفًا دينيًا أو دنيويًا. وفى تصورى أن المنشأ العقلى للتطرف يكمن فى طبيعة «منهج التفكير اللا عقلانى» الذى يميز العقول المغلقة. وتستلزم عملية التجديد أولًا «فضح» هذا المنهج، ووضع الناس أمام حقيقة أنفسهم وحقيقة عقولهم، فالعقول مريضة، ولذا لا يمكن أن تحل تناقضات الواقع ولا حتى تناقضات النفس، ولا يمكن أن تنتج علمًا ولا فكرًا ولا حلولًا لإشكاليات العصر.

إن نقد منهج التفكير اللا عقلانى الذى يحكم تفكير النخبة وعموم الناس معًا، بات ضرورة مطلقة قبل الشروع فى التجديد، وهو بمثابة تشخيص مرض عضال، وهو أيضًا بمثابة العلاج، فالوعى بالداء جزء من العلاج.

ومن وجهة نظرى المتواضعة إن المرض الأكبر الذى يعانى منه منهجنا فى التفكير هو «الدوجماطيقية»!

لكن ما الدوجماطيقية؟

ببساطة هى التعصب المطلق لكل ما تؤمن به الجماعة، إنها الاعتقاد بامتلاك الحقيقة كلها. وهى تعريب لكلمة Dogmatism، ولها ترجمات عديدة، مثل: يقينية، وثوقية، قطعية، توكيدية. وأى متطرف فى الدين أو الفكر أو السياسة هو متعصب أو دوجماطيقى بلغة الفلسفة. والدوجماطيقى هو شخص غير عقلانى، يعتقد اعتقادًا جازمًا أنه على صواب تام والآخرين على خطأ تام، إما لأنه لا يستخدم عقله مطلقًا، أو لأنه يستخدمه بطريقة خاطئة. فليست «اللا عقلانية» هى عدم استخدام العقل فقط، ولكنها أيضًا استخدامه بطريقة خاطئة!

وليست الدوجماطيقية تيارًا فلسفيًا أو دينيًا محددًا، وإنما هى- فى أكثر معانيها انتشارًا- صفة تتصف بها كل فرقة أو مذهب أو جماعة تزعم امتلاك الحقيقة المطلقة بشكل شامل، ولا تقر بأنها قد تحتمل شيئًا من الخطأ أو النقص، وتقطع بأن ما تحوزه من معارف ومعتقدات لا يقبل النقاش ولا التعديل ولا التطوير، حتى وإن تغيرت الظروف التاريخية، فهى مقدسة ومنزهة عن أى نقد، على الرغم من أن هذه المعتقدات والآراء غير مبرهن عليها ببراهين قاطعة من العقل أو الواقع أو الوحى يقينى الثبوت ويقينى الدلالة، وعلى الرغم من عدم التمهيد لهذه المعتقدات بفحص نقدى تحليلى للأسس التى تقوم عليها، ودون بحث فى حدود وقدرات العقل المعرفية، فضلًا عن عدم تمحيص الطرق التى توصل إلى المعرفة الصحيحة. وأى فرقة أو جماعة أو تيار أو فلسفة تعتقد أنها تملك الحقيقة المطلقة، فهى متعصبة أو دوجماطيقية، لأنها تتعصب تعصبًا مطلقًا لكل ما تؤمن به، ولا تتسامح مع آراء أو معتقدات الآخرين!

ولم يعد لمعظم الفلسفات الدوجماطيقية من وجود إلا فى بطون الكتب والدراسات، وبعضها له جمعيات علمية بحثية فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ولهذه الجمعيات نشاط نظرى ملحوظ لا سيما على شبكة الإنترنت. غير أن الأصوليات الدوجماطيقية، سواء الدينية أو السياسية أو الثقافية، لا تزال موجودة نظريًا وعمليًا وسياسيًا فى معظم بلدان العالم إن لم يكن كلها بدرجة أو بأخرى. ومن غير الخفى أن الدوجماطيقية موقف وسمة يتحلى بها كثير من المذاهب الأيديولوجية والفلسفية والدينية الموجودة على الساحة فى كل بلدان العالم وليس العالم الإسلامى فقط، وهى ليست صفة للتطرف الدينى فقط، بل أيضًا صفة للتطرف العلمانى.

هذا ما نجده فى التطرف الدينى والتطرف العلمانى على حد سواء، فموقفهما ينطوى على تعصب، لأن كلًا منهما ينحاز إلى آرائه بشكل مطلق، وينفى الآخر، ولا يقبل مناقشة أفكاره. وهذا ما يمكن أن نلمسه فى موقفهما من الدين. ومع أهمية الدين القصوى، فإن الخطاب الدينى يبدو فى وضع يتميز بالخلط والالتباس، نتيجة صراع الإخوة الأعداء، حيث يجد المسلم نفسه بين تيارين متعصبين أصبحت لهما السيادة فى الجدل الجارى على مختلف الساحات، أعنى تيار التطرف العلمانى وتيار التطرف الدينى، إذ يتصرف التيار الأول وكأن الله غير موجود! بينما يتصرف التيار الثانى وكأن الإنسان غير موجود! بمعنى أنه ينزع من الإنسان كل فاعلياته ومسئولياته ومواهبه. التيار الأول جعل إلهه المال والرفاهية والتحرر، والتيار الثانى يفهم تعاليم الله على أنها تعاليم شكلية حرفية تتعلق بالعقاب والقهر والتسلط ولا تتعلق بالضمير والروح والعمل والتنمية.

وكلا التيارين على الرغم من تعارضهما، يشتركان دون أن يعيا ذلك فى مجموعة من الصفات التى تجعل الصراع بينهما صراعًا عقيمًا، وأهم صفة مشتركة بينهما هى «وهم امتلاك الحقيقة المطلقة»، فكلاهما يزعم أنه وحده الذى يعرف الحقيقة ويمتلك مفاتيح الخلاص. ولذلك فكلاهما متعصب، وكلاهما دوجماطيقى، وكلاهما يجرنا إلى حافة الهاوية!

٥- الأقدام الفخارية للتجمد الدينى «١»

إن التجمد الدينى الذى تعيشه أمتنا يرجع لأسباب كثيرة لا تعدو أن تكون أقدامًا فخارية لقصور من الرمال، ولا تخرج عن كونها الأساطير المؤسسة للأوهام التى نحياها. ولعل أهم هذه الأقدام الفخارية هى التقليد المطلق للآراء والمذاهب والجماعات، فالتقليد عقبة كبرى أمام التجديد الدينى، وهو السبب فى بناء قصور من الوهم التى تعيق النظر والتواصل مع الواقع الحى، والمقلد لا يرى الفكر الدينى إلا بناءً حديديًا غير قابل للتطور والتحديث، وغير قابل لإعادة الفهم وفق ظروف الزمان والمكان وما يستجد من أحوال أو يتبدل من متغيرات!

ولا ينسحب فقط هذا النقد على العلوم الإنسانية والمذاهب الفقهية التى نشأت لفهم الدين، وإنما ينسحب أيضًا على المذاهب اللا دينية التى تفشل فشلًا ذريعًا عندما تتجمد ويصبح التقليد منهجها، والتفسير الحرفى المطلق وسيلتها، متجاهلة طبيعة التفكير العلمى وسنن الواقع. وعلى سبيل المثال فإن الماركسيين التقليديين يزعمون أن تعاليم ماركس وإنجلز ولينين إنما هى مبادئ وقواعد مطلقة تصلح لكل زمان ومكان! وقد اتهم الماركسيون الحرفيون المقلدون الفيلسوف الفرنسى روجيه جارودى عندما كان لا يزال ماركسيًا، بالتحريفية لما حاول تجديد الماركسية واتهموه بالمروق عنها «يمكن الرجوع لكتابنا عن جارودى (نصف قرن من البحث عن الحقيقة)»، فالمقلدون حتى لو كانوا «لا دينيين» يحملون عقولًا تشبه فى طريقة عملها عقول المقلدين فى الدين! ولا يزال مقلدو الماركسية يعيشون فى أوهامهم على الرغم من أن التجارب أثبتت فشل الماركسية الأصولية الذريع حتى فى مواءمة ظروف العصر الذى نشأت فيه: النصف الثانى من القرن ١٩، والنصف الأول من القرن ٢٠. وذلك فى الاتحاد السوفيتى وأوروبا الشرقية، بل فى بعض البلدان العربية. فما بالنا بالفشل الذى ستمنى به لو طُبقت فى عصور أخرى دون أن يطرأ عليها تطوير جذرى!

إن الرجال الذين تربوا على رؤية «الإسلام الأول» للعالم، وما انبثق عنها من نظريات فى المعرفة والبحث عن الحقيقة، أدركوا أن الجهد البشرى «نسبى» فى إدراك الحقائق، وأنه لا أحد يملك الحقيقة كلها. وأدركوا أن الحق يُعرف بذاته لا بالتقليد، قال ابن عبدالبر: «إنه لا خلاف بين أئمة أهل الأمصار فى فساد التقليد». وذكر ابن القيم عن أبى حنيفة وأبى يوسف أنهما قالا: «لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه»، وهذا تصريح بمنع التقليد، لأن من طلب الدليل فهو مجتهد يأخذ بالحجة وليس بالقول وحده، أما المقلد فهو الذى يقبل القول ولا يطالب بحجة.

إن القرآن ضد فكرة التقليد بحجة التقليد فى حد ذاتها دون برهان حاسم، فالحق مقياس نفسه، وفق معايير الواقع والعقل البرهانى والوحى المبين، واليقين المستند إلى التقليد مرفوض وضد نصوص القرآن الذى يرفض بوضوح تقليد السابقين دون الاستناد إلى براهين محكمة تحمل الحق فى ذاتها، فقال: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ» (لقمان: ٢٠- ٢١)، «وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ» (البقرة: ١٧٠- ١٧١). وانتقد القرآن الكريم بحسم الذين «قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ» (الشعراء: ٧٤).

إن المرجعية النهائية فى الدين ليست لأى سلطة سوى كلمة الله التى اكتملت باكتمال نزول القرآن الكريم، وسنة النبى التى جاءت بوحى إلهى، وثبتت نسبتها إليه، دون الضعيف والمرسل والمنقطع والموقوف والموضوع.. إلخ.

والمصيبة كلها نشأت عند ظهور الصراع السياسى على السلطة ونشأة الخوارج. لكن الصحابة والأئمة على موقف واحد فى نبذ طريقة المقلدين والخوارج فى كل العصور الذين يؤكدون معتقداتهم وآراءهم عن طريق دعمها بسلطة أمراء الجماعات أو الآباء أو الأجداد أو المفكرين أو العلماء أو غيرهم من أصحاب السلطة، وهذا ما سماه الفيلسوف الإنجليزى فرنسيس بيكون «أوهام المسرح»، وهى الأوهام التى تنشأ عن الاعتقاد فى صحة كل ما يقوله القدماء، حيث يعتقد بعض الناس أن القديم كله صحيح لمجرد أنه صدر عن فقيه كبير من الفقهاء أو فيلسوف كبير من ذوى الأسماء الكبيرة فى تاريخ الإنسانية. والناس يخطئون عندما يتلقون آراء القدماء دون تمحيص ونقد. ويرى بيكون أنه لا بد من النظر إلى نظريات القدماء ومذاهبهم على أنها تشبه المسرحيات، فكلاهما مخترع ولا علاقة له بالواقع الفعلى «The Philosophical Works of Francis Bacon».

هكذا تلتقى كلمة العقل مع كلمة الوحى، مؤكدة أن الماضى «ليس بذاته وفى ذاته حجة»، وكل المقلدين يخطئون عندما يقفون عند حجة الماضى المتهافتة، ومنطقهم الأعوج ينطق ببطلانه: «إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. قَالَ أَوَ لَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ» (الزخرف: ٢٣- ٢٥).

٦- الأقدام الفخارية للتجمد الدينى «٢»

فشلت كل محاولات مرتدى ثوب العقلانية فى عالمنا العربى فى الوصول إلى الجماهير وإيجاد صحوة ثقافية، وأغلب العقلانيين العرب أنفسهم ما هم إلا متعصبون أيضًا، لأن عقلانيتهم غير محكومة بمعايير العقل النقدى، ومن ثم شاركوا فى حالة «التجمد الفكرى» التى نحياها، فهم يقفون على الأقدام الفخارية نفسها التى يقف عليها «التجمد الدينى»، مثل: التقليد، والتعصب، والعقل المغلق، والاستئثار بالحقيقة، ونفى الآخر، وثقافة التسلط، وثقافة التآمر، والانغلاق على نظام قيم معين بصورة جامدة، وثقافة التبرير، وعدم الرغبة فى فتح قنوات للحوار والبحث عن أرضية مشتركة راسخة تقوم على الحقائق البديهية التى يلتقى عندها جميع الإخوة الأعداء.

إن عقلانيتهم عقلانية تقليد وليست عقلانية نقدية، لأنها إما تقليد حرفى للمعتزلة المغرقة فى النظريات العقائدية بلا طائل، أو تقليد سطحى للعقلانية الغربية فى القرنين السابع عشر والثامن عشر التى انتهى زمانها.

إن العقلانية السائدة اليوم ليست عقلانية حقيقية، إنها عقلانية مصطنعة تحلق خارج التاريخ، ومنعزلة عن الوعى بالواقع المعاش. إن عقلانيتهم تزعم امتلاك الحقيقة كلها وتنفى الآخر، ولذا تقع فى فخ التعصب لقدرة العقل المطلقة مثل التيارات النقلية الحرفية المتعصبة للنصوص دون فهم أو تمييز!

ولا تقع المسئولية عن حالة التجمد الدينى على رجال الدين فقط، بل تقع أيضًا على المفكرين والأكاديميين والمثقفين والإعلاميين، فالجميع شركاء فى المسئولية عن حالة العقل العربى التى دخلت فى حالة «تجمد» منذ قرون ولم نستطع الخروج منها حتى الآن، بسبب الفشل فى إسقاط الأقدام الفخارية للتجمد الفكرى العام، والتجمد الدينى خاصة. وبالتالى فإن النقد لا يجب أن يوجه فقط للتيارات الدينية المتعصبة، وإنما يوجه بالمثل لإخوانهم الأعداء من المفرطين فى العقلانية والمتعصبين لأفكارهم إلى أبعد مدى، مع أن الأصل فى العقلانية هو العقل التواصلى والانفتاح والحوار والنسبية.

إن التعصب- أكرر- ليس وقفًا على بعض التيارات الدينية التى تعاند العقل النقدى المنضبط بحدود الواقع، وإنما يطال خصومهم من المتعصبين تعصبًا كليًا لقدرة العقل المطلقة، فالعقلانيون تيارات متنوعة، وليسوا كتلة واحدة أو فريقًا واحدًا، بل إن منهم المتعصب الذى يبنى قصورًا من الرمال عندما ينساق وراء العقل وحده بعيدًا عن الواقع الحى، مؤمنًا إيمانًا مطلقًا بقدرة العقل دون شرط أو قيد، وهنا يقع المفرط فى العقلانية فى شباك الدوجماطيقية التى أشرنا إليها مرارًا، حيث «يذهب إلى إثبات قيمة العقل وقدرته على المعرفة وإمكان الوصول إلى اليقين، وإذا كان مذهب الشك يوصى بالامتناع عن إثبات الحقائق أو نفيها، فإن العقلانية الدوجماطيقية ترى أن العلم الإنسانى لا يقف عند حد، وتؤكد قدرة العقل على المعرفة والتوصل إلى اليقين دون أى مساندة من التجربة. وقد سارت هذه النزعة فى فلسفة بعض العقليين إبان القرنين السابع عشر والثامن عشر، ونحا نحوها التجريبيون الذين أكدوا إمكان المعرفة عن طريق التجربة» (مجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفى). ولذا- حسب وجهة نظرنا- فإن الملحدين والمنكرين للعقائد الدينية متعصبون كذلك، لأن موقفهم العقلى غير منضبط ويستند إلى يقين مطلق وثقة كاملة فى صحة موقفهم وتصوراتهم وفى جزمهم بعدم وجود الله، على الرغم من أنهم لم يحيطوا علمًا بالكون ولا بأنفسهم! يا لها من سذاجة!

ونجد هذا التعصب الدوجماطيقى نفسه- لكن كطرف نقيض- عند بعض التيارات فى علم الكلام وبعض علماء أصول الدين، حيث يؤكدون على قدرة العقل التى يزعمون مطلقيتها، ويعطونها الحق فى تناول الصفات الإلهية، دون أى شروط أو حدود! بينما فى المقابل يبالغ آخرون فى إنكار العقل ويؤكدون هيمنة المعنى الحرفى للنص المرجعى دون محاولة للتفاعل معه أو تفعيله فى إطار التنزيه. ومن ثم يفهمون آيات الصفات فهمًا تشبيهيًا أو تجسيميًا استنادًا للفهم الحرفى الظاهرى لبعض النصوص، كما يفهمون آيات الأحكام بالمثل فهمًا حرفيًا دون مراعاة الواقع المتغير وقواعد علم أصول الفقه. إن إنكار العقل نهائيًا دوجماطيقية، وفى المقابل إن إثبات قدرة العقل المطلقة دوجماطيقية واضحة أيضًا. إنها العملة نفسها لكن من وجهها الآخر!

وللتعصب العقلى أشكال ساذجة، مثل التعصب الساذج الذى نجده عند بعض مشجعى كرة القدم، بل مثل التعصب الذى نجده منتشرًا فى عصرنا عند رجل الشارع، فرجل الشارع يفتى فى كل شىء وهو متعصب لتصوراته تعصبًا أعمى، إنه يملك الإحاطة بكل شىء: السياسة والعلم والفن والدين والاقتصاد! فهو يتصور نفسه ذكيًا جدًا وعالمًا جدًا وقائدًا لا نظير له!

إن تعصب رجل الشارع مثله مثل تعصب النخبة لا يختلف عنه إلا فى المظهر وطريقة التعبير. وهذا التعصب قرين التقليد الأعمى دون برهان، وكلاهما من الأقدام الفخارية التى تقوم عليها حالة «التجمد الدينى»، وهما مجرد قدمين من أقدام كثيرة يقوم عليها هذا التجمد الأخطبوطى العقيم. أليست هذه هى أركان ثقافتنا المعاصرة كلها الآن، وليست أركان الثقافة الدينية فقط؟ أو ليست هذه هى العوائق التى تغلق عنق الزجاجة التى لم نستطع الخروج منها، على الرغم من المحاولات الفردية من بعض المفكرين ورجال الدين؟

٧ - اللا عقلانية ولعبة الموت: هل لا نزال نعيش فى «زمن واحد» منذ مقتل عثمان؟

إن التاريخ الثقافى لهذه البقعة من العالم يحوى تناقضات وصراعات مصالح موروثة من عصور صراع المذاهب والفرق الدينية على السلطة والإمامة منذ لحظة مقتل عثمان رضى الله عنه والعالم فى أغلبه دخل عصور الحداثة، بينما نحن لا نزال نعيش أجواء الماضى، لا نزال نعيش فى «زمن واحد» منذ مقتل عثمان رضى الله عنه وإلى الآن، ولم ندخل بعد «زمنًا جديدًا»!

وهذا الزمن الذى نعيشه هو زمن «الحروب الطائفية» التى يسكنها ويحركها العقل المغلق، ومن هنا تجدنا فى دائرة مقيتة من التعصب الذى يولّد تعصبًا مضادًا فى دائرة جهنمية لا تتوقف ولا تنقطع.

وهذه الدائرة الجهنمية المغلقة تولد الإرهاب بكل الجوانب اللا عقلانية فيه، وبكل ما ينطوى عليه من «تناقضات باطنية» تحركه على مستوى الأفكار وعلى مستوى الواقع. وحتى الآن وعلى الرغم من تجاوز «عوالم الماضى» فى النظام الاقتصادى وتكوين الطبقات الاجتماعية، فإن المجتمع لم يحل بعد تناقضاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولذا فإنه لا يزال ينجب حفّار قبره.

وحفار قبره هو الإرهاب بكل ما فيه من لا عقلانية وغباء وحمق. ويظل الإرهاب- على الرغم مما يبديه من قدرة على التدمير- عاجزًا وقاصرًا ومنهارًا، لأنه يدفع إلى فعل كل شىء ولا يتوانى عن أى شىء مهما كان لا أخلاقيًا من أجل انتصار قضية تسيطر على عقله المغلق.

والغريب حقًا أن الإرهاب يتوشح بالدين، على الرغم من أنه- أى الإرهاب- لا يحده سقف أخلاقى من أى نوع، ولا يميز بين ما هو «أخلاقى» و«غير أخلاقى» فى الصراع، ومعه صار مبدأ مكيافيلى «الغاية تبرر الوسيلة» مبدأ مطلقًا لا يقف عند مستوى!

حيث توجد حالة من العمى وعدم القدرة على التميز، لأنه ينطلق من موقف شديد التشنج والخطورة من شأنه أن يؤدى إلى أعمال بالغة الشراسة ضد الآخرين، وإلى أعمال انتحارية يروح ضحيتها عادة الإرهابيون أنفسهم!

إنها حالة من اللا عقلانية المطلقة يضحى فيها الإرهابى بكل شىء: وطنه وأرضه وناسه وعرضه، من أجل انتصار قضيته! لا مانع عنده من تقسيم بلده، ولا مانع عنده من تشريد نسائه وأطفاله وشيوخه، ولا مانع عنده من هدم المعبد على كل من فيه، لا شىء يهم سوى انتصار «رؤيته للعالم» ووصوله إلى الحكم حتى لو فى أرض منهدمة ووطن مقسم تستحى فيه النساء وتضيع فيه الأعراض، وتتحقق فيه أغراض الإمبريالية العالمية.

دائرة متكاملة من «اللا عقلانية» و«اللا أخلاقية» تحكم العمل الإرهابى، لأنه لا يراعى أى عُرف، ولا توقفه أى حُرمة اجتماعية أو دينية، كما أنه لا يراعى أى قاعدة أخلاقية تشكل عائقًا فى سبيله، إذ إنه يضع بتصرفه جميع الطرق والأساليب والوسائل الممكنة دون أن يتراجع أمام الصعاب مهما بلغت خطورتها لأنه يلعب «لعبة الموت» فقط، الموت من أجل حياة بعينها يريدها دون غيرها، حياة يكون فيها هو «السيد» وحده.

فكل ما هو «ممكن» عند الإرهابى، هو أيضًا «مسموح به» و«مباح»، والغاية تبرر الوسيلة، وكل ما هو «نافع وفعّال» فهو «ضرورى» و«أخلاقى»! ولا يمكن التخلى عنه لأى سبب من الأسباب خارج مستلزمات مصالحه السياسية التى تهدف بالأساس إلى التغلب على عدو غير حقيقى فى معركة مزيفة! فالمهم أن ينجح، لذلك لا يفرق بين «الدينى» و«اللا دينى»، ولا يميز بين «الأخلاقى» و«غير الأخلاقى»، وبين «القانونى» و«غير القانونى»، وبين «الوسائل الإنسانية» و«الوسائل غير الإنسانية»، مهما بلغت حدًا قصيًا من العنف اللا أخلاقى واللا عقلانى. فهو لا يتوانى عن ضرب أى هدف يقع على مرمى يده، سواء كان من الممتلكات العامة أو الخاصة، أو كان إنسانًا عاديًا أو أى شخصية تخالفه الرأى أو جنديًا يؤدى الخدمة العسكرية، عندما يرى هو أن عقله المغلق يتحقق فى هذا الفعل.

إن الإرهابى إذ يحاول محو الاضطهاد والشرور والظلم- من وجهة نظره- يعمد إلى الإمعان فى إثارة آلام وشرور أخرى أعمق وأشد.

فباسم أى حق وباسم أى أخلاق يتم تدمير وسائل وأسباب الحياة ويموت الأبرياء لمجرد أنهم يخالفون الإرهابى فىالرأى؟ وباسم أى أخلاق لا يأمن الإنسان على نفسه وهو يشعر بأنه مهدد بتصفيته جسديًا من مخالفيه فى التوجه أو العقيدة أو الأيديولوجية؟

فى الواقع إن الإرهاب كسلاح فى التعامل مع الخصوم هو سلاح بدائى يفقد قيمه وينقض أخلاقياته بسبب مبدأ عدم التمييز بين الأهداف والوسائل أو مبدأ الضربة العمياء.

إن محاولة التبرير الأخلاقى والعقلانى للإرهاب بالاستناد إلى الهدف- حتى لو كان نبيلًا ومشروعًا- يعنى جعل «الأخلاق» مجرّد مجاملة للأمزجة والأهواء التى تسيطر على مجموعة بشرية أو طبقة أو حزب، وبالتالى تفقد الأخلاق مضمونها وتتصدع قوانينها.

فبديهى إذن صعوبة، بل استحالة، فهم ظاهرة التعصب العقلى والإرهاب الدموى بالنسبة للأخلاق المبنية على المبدأين الرئيسيين: الخير والشر، إذ ليس بإمكان هذه الأخلاق أن تبرر التعصب والإرهاب، وإلا وقعت فى التناقض والانتفاء والعبثية. فعلى مستوى الأخلاق تظل المسافة بين «العنف» و«الأخلاق» لا يمكن تجاوزها، كما لا يمكن ردم المسافة بين «الإرهاب» و«مقاصد الدين».

