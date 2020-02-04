«وفد المنوفية» يؤيد خطوات أبوشقة للم شمل الوفديين

أعلنت اللجنة العامة لحزب الوفد بالمنوفية، برئاسة عصام الصباحي، السكرتير العام المساعد لحزب الوفد، تأييدها ودعمها الكامل للمبادرة التي أطلقها المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، للم شمل الوفديين.وأكدت اللجنة في بيان اليوم، أن المبادرة هي خطوة جادة وطموحة، لتأكيد استمرارية ريادة الوفد للعمل الحزبي في مصر، وترسيخًا للثوابت الوفدية الأصيلة التي وضعها قادة الحزب العريق منذ تأسيسه على يد الزعيم سعد زغلول.وأشارت اللجنة إلى أن حرص المستشار بهاء الدين أبوشقة، على إعادة تنظيم البنيان الوفدي وإعادة اللحمة بين الوفديين، يُذكر بنهج فؤاد باشا سراج الدين، ويبشر بحاضر ومستقبل مشرق لحزب الوفد، وللحياة الحزبية والسياسية في مصر