نها عبدالوهاب: 1.5 مليار جنيه لتجهيز البنية التحتية اللازمة للكهرباء

■ ما آخر التطورات فى خطة وزارة الكهرباء للتوسع فى تركيب منظومة العدادات مسبقة الدفع؟

■ يثير الدفع عبر حافظات النقود بعض المخاوف المتعلقة بالخصوصية والأمان.. فكيف يجرى التغلب على ذلك؟

■ تحدث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء مؤخرًا عن خطة لزيادة أعداد العدادات مسبقة الدفع لتصل إلى ٢٧ مليون عداد.. فما ملامح هذه الخطة؟

■ ما الآليات المتبعة لمواجهة التلاعب المحتمل فى هذه العدادات؟

■ ختامًا.. ما آخر تطورات المشروع التجريبى لتركيب ٢٥٠ ألف عداد ذكى على مستوى الجمهورية؟

كشفت المهندسة نها محمد عبدالوهاب، رئيس قطاع العدادات والدفع المسبق بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن نجاح الشركة فى تركيب ٧٥٠ ألف عداد مسبق الدفع بمناطق عملها، من بين ٨ ملايين عداد من هذا النوع تم تركيبها مؤخرًا على مستوى شركات التوزيع بأنحاء الجمهورية.وقالت، فى حوارها مع «الدستور»، إن الشركة القابضة لكهرباء مصر، بالتعاون مع مؤسسة «إى فاينانس»، تعمل على تطبيق تقنية حديثة لشحن العدادات مسبقة الدفع عبر حافظة نقود بنكية يجرى ربطها بتطبيق خاص على الهاتف المحمول، ما يسمح للمشترك بشحن العداد بسهولة ويسر، مشيرة إلى بدء تطبيق التقنية بالفعل فى نحو ١٠٠٠ عداد تتبع قطاع شمال القاهرة.وأشارت إلى إنفاق قطاع الكهرباء، خلال الفترة الماضية، نحو ١.٥ مليار جنيه على تطوير البنية التحتية للقطاع فى مجالات عدة، ما سمح بالتوسع فى تنفيذ منظومة العدادات الذكية فى مصر، والتخطيط لتركيب هذا النوع من العدادات على أوسع نطاق.- بلغ إجمالى عدد العدادات مسبقة الدفع التى تم تركيبها نحو ٨ ملايين عداد، على مستوى شركات التوزيع فى جميع المحافظات.أما فى النطاق الجغرافى لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء فنجحنا فى تركيب ٧٥٠ ألف عداد، ويجرى حاليا توريد ٢٥٠ ألف عداد مسبق الدفع إلى الشركة، ضمن التوريدات الجديدة بعد الانتهاء من مناقصة توريد هذه العدادات وفوز إحدى الشركات بها، ليصل العدد الإجمالى لهذه العدادات بنطاق عمل «شمال القاهرة» إلى مليون عداد فى الفترة المقبلةكما أن منظومة الدفع لهذا النوع من العدادات تخضع حاليًا للتطوير، ويجرى تنفيذ خطة وضعتها وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، بالتعاون مع مؤسسة «إى فاينانس»، لتطبيق تقنية حديثة لشحن العدادات مسبقة الدفع، عبر حافظة نقود بنكية يجرى ربطها بتطبيق خاص على الهاتف المحمول، وتسمح للمشترك بشحن العداد مسبق الدفع فى أى مكان، دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية أو غيرها، وهذه التجربة بدأ تنفيذها بالفعل فى نحو ١٠٠٠ عداد تتبع شركة شمال القاهرة.- لدينا آليات مختلفة لضمان الحماية والأمان والخصوصية للمشتركين الذين يستخدمون التطبيق الإلكترونى الجديد للدفع عبر حافظات النقود البنكية والتليفون المحمول، من بينها التنسيق مع بعض الجهات الأمنية لتحقيق أعلى مستوى من الأمان والخصوصية لبيانات المشتركين، ويجرى حاليًا تجريب هذه الآليات فى العدادات، التى دخلت ضمن هذه المنظومة.- نعمل حاليًا على حصر العدادات الميكانيكية والرقمية القديمة، استعدادًا لاستبدالها، والشركة القابضة للكهرباء تدرس عدة سيناريوهات لتنفيذ خطة الاستبدال وتركيب العدادات مسبقة الدفع على مستوى جميع المحافظات، لكن لم يجر حتى الآن إخطارنا بملامح الخطة.- لدينا فى شركة شمال القاهرة لجنة تختص بحصر العدادات مسبقة الدفع التى تأخرت عن الشحن لمدة ٦ أشهر أو توجد بها شبهة تلاعب، وهى تعتمد على المعلومات التى توفرها شبكة البيانات الخاصة بالشركة، تمهيدًا للتحقيق فيها والكشف عن أسباب التأخر فى الشحن، كما تعتمد أيضًا على الزيارات الميدانية للممتنعين عن الشحن من أجل الكشف عن المخالفات أو حالات السرقات أو التلاعب. ونجحنا خلال الفترة الماضية فى اكتشاف نحو ٢٠٠٠ عداد مسبق الدفع من التى توقف شحنها لمدة تزيد على ٦ أشهر.- الفترة الماضية شهدت إنفاق قطاع الكهرباء نحو ١.٥ مليار جنيه على تطوير البنية التحتية للقطاع فى مجالات عدة، من بينها توزيع الكهرباء، وتمثل ذلك فى إقامة مراكز المعلومات والخدمات الإلكترونية فى إدارات شركات التوزيع، والتعاقد على خطوط ربط واتصال عبر الإنترنت ذات كفاءة عالية، الأمر الذى سمح بتطبيق منظومة العدادات الذكية فى مصر، والتخطيط لتركيب هذا النوع من العدادات على نطاق واسع.ولدينا فى «شمال القاهرة» مقترحات لتطوير منظومة العدادات مسبقة الدفع عبر دعمها بشريحة إلكترونية خاصة تمكن الشركات من تسجيل قراءات الاستهلاك عن بعد، ما يعنى عمليًا تحولها لعدادات ذكية، ويسمح للكشاف بقراءة العدادات عن بعد، وهو أمر شبيه بالتجربة الناجحة التى تم تطبيقها فى إدارة كهرباء بورسعيد، التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء.لكن العائق أمام تنفيذ هذه التجربة يتمثل فى أن إضافة الشريحة الإلكترونية للعداد مسبق الدفع ستؤدى لرفع سعر بيع العداد للمشترك، وهو ما يخالف خطة الوزارة التى تحاول الحفاظ على أقل سعر للعداد، مع ضمان أعلى جودة، من أجل تخفيف أعباء التعاقد على المشتركين.ومن وجهة نظرى، أعتقد أن تكلفة العداد الذكى ستكون أقل كثيرًا من تكلفة تطوير العداد مسبق الدفع ودعمه بشريحة إلكترونية خاصة تسمح بربطه بالشبكة، الأمر الذى سيتضح بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع التجريبى لتركيب العدادات الذكية لنحو ٢٥٠ ألف مشترك.