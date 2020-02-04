سيد أبوزيد يكتب: الهزيمة لكل تدخلات أردوغان!!

بعد معارك ضارية خاضها جيشنا العربى السورى على مدار أسبوع، نجح يوم الأربعاء الموافق ٢٩١٢٠٢٠ فى تحرير مدينة معرة النعمان، التى تعد ثانى أكبر مدن محافظة إدلب ومركزًا رئيسيًا للطريق الدولى، الذى يربط حلب بدمشق، كما كانت تعد المعقل الأساسى لجبهة النصرة والتشكيلات الإرهابية المسلحة المتحالفة معها وأهاليهم الذين رحلوا إليها منذ مايو ٢٠١٧ نتيجة توصل كل من تركيا وروسيا وإيران لاتفاق تحولها لمنطقة خفض التصعيد بإدلب فى إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السورى، حيث تم ترحيل العديد من الميليشيات المسلحة وأهاليهم من خلال المصالحات التى كانت تقوم بها روسيا فى المناطق الداخلية لسوريا، وهذا الانتصار أفقد أردوغان توازنه، حيث أعلن عن إحباطه من موسكو لفشلها فى وقف الهجمات السورية فى إدلب قائلا: «إن روسيا غير ملتزمة بالاتفاقيات التى أبرمتها بشأن الوضع فى إدلب، ومنها وقف إطلاق النار»، وقال إنه على اتصال بالروس ليطلب منهم وقف القصف فى إدلب، وإلا سينفد صبره، مهددًا بعملية عسكرية فى إدلب إذا لم يتم حل الوضع فى المحافظة السورية بشكل سريع، إلا أن هذا التهديد لم يوقف تقدم جيشنا العربى السورى، حيث استمر فى تقدمه من أجل استعادة كامل منطقة إدلب وأجزاء محاذية لها فى حماة وحلب واللاذقية من أجل الاستعادة التدريجية للطريق الدولى «إم ٥» الذى يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق، ويعبر أبرز المدن السورية من حماة وحمص وصولًا إلى الحدود الجنوبية مع الأردن، وفى إدلب يمر الطريق الدولى من ثلاث مدن رئيسية خان شيخون، التى نجح الجيش العربى السورى فى استردادها فى صيف ٢٠١٩، ومعرة النعمان، التى تحررت أخيرًا، ومدينة سراقب شمالا، التى يسعى الجيش العربى السورى إلى تحريرها وهو على أبوابها، أثناء كتابة هذا المقال، والتى تعد نقطة التقاء الطريق الدولى الآخر «إم ٤»، الذى يربط محافظتى حلب وإدلب باللاذقية، وكذلك غرب حلب، ولم يتبق سوى ٥٠ كيلومترا من الطريق الدولى خارج سيطرة الجيش السورى تعبر غالبيتها ريف حلب الغربى، وخلال أسبوع واحد نجح الجيش السورى فى السيطرة على أكثر من ٤٠ قرية وبلدة ومدينة فى جنوب إدلب وغرب حلب، وعثر الجيش السورى على كميات هائلة من الأسلحة والذخائر ومستشفى ميدانى، إلى جانب العديد من الأنفاق والخنادق، وهذا أصاب أردوغان بحالة من الجنون، بالرغم من أنه لم يتوقف عن تقديم جميع أشكال الدعم المالى والسلاح للميليشيات الإرهابية، حيث أعلنت ٣ ولايات تركية عن إرسال ٤٥ شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية للإرهابيين بإدلب، ورصدت منظمات تركية أخرى مؤخرًا قيام ولايات قيصرى بإرسال ٢٣ شاحنة مساعدات، وأذربيجان ٢٠ شاحنة، وكارامان شاحنتين، محملة بمساعدات مختلفة للمحتاجين فى إدلب، وأرسلت إحدى الشركات فى ولاية طرابزون ٤ آلاف و٣٢٠ حذاء، فى حين أعلنت وزارة الداخلية أن قيمة التبرعات فى الحملة الإنسانية الرامية لمساعدة أهالى إدلب وصلت حتى الجمعة الماضية إلى أكثر من ٢٢ مليون دولار، كما أعلن أردوغان إطلاق بلاده حملة جديدة لإغاثة نازحى إدلب ببناء منازل مؤقتة تتراوح مساحة الواحد منها بين ٢٠ و٢٥ مترًا مربعًا قرب الحدود السورية - التركية، ويستغل أردوغان ورقة النازحين السوريين وسيلة للضغط على الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية، حيث طالب بدعم أوروبى لتنفيذ منطقة آمنة لاستيعاب النازحين، وجدير بالذكر أنه نجح فى الحصول على وعد من الاتحاد الأوروبى- «اتفاق اللاجئين»- بمساعدات تعدت ٦ مليارات يورو، دفع منها بالفعل ٣ مليارات فى حين ستذهب ٣ مليارات أخرى فى صورة مشاريع إغاثية للاجئين، منها بناء مستشفيات ومدارس، فى الوقت الذى يعى الاتحاد الأوروبى أن أردوغان يسعى للحصول على هذه الأموال لإنعاش اقتصاده، الذى يعانى من حالة ركود حادة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل عقد اجتماع تركى مع قادة الفصائل الإرهابية المسلحة عند الحدود السورية مع لواء إسكندرون، حيث أبلغهم بأن الحلول السياسية قد تلاشت فى الوقت الراهن، منبها على قادة الفصائل بأن تركز على الجانب العسكرى، وقام أردوغان بتزويد الإرهابيين بصواريخ «التاو» أمريكية الصنع، إلى جانب المعلومات التى توافرت لدى الأجهزة الروسية عن قيام الإرهابيين بنقل سيارات مفخخة، تمهيدا لعمليات انتحارية، ولعل هذا يفسر التأخر فى حسم المعارك فى ريف حلب، حيث قامت الميليشيات الإرهابية بشن هجوم انتحارى على مواقع الجيش العربى السورى من قبل نحو ٢٠٠ مسلح، ٢٠ سيارة، ودبابة ومدرعتين وسيارتين مفخختين، بعد أن تم تدريبهم بشكل مكثف على إطلاق النار باستخدام بالونات وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة وطائرات مسيرة حرفية، ونتيجة ذلك أجبر المسلحون بعض قوات الجيش العربى السورى على مغادرة مواقعها والتحرك جنوبًا، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قام الجيش السورى بتعزيز مواقعه بطول الحدود السورية.

أما تدخل أردوغان فى ليبيا وأثناء انطلاق أعمال مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية قام بكتابة مقال نشره فى مجلة «بولتيكيو» الأمريكية تحت عنوان «طريق السلام فى ليبيا يمر عبر تركيا» منوهًا بأن بلاده مفتاح إنهاء العنف وبداية السلام وذلك كغطاء لتدخله، وهدد فيه الأوروبيين بالقول بأنه فى حالة سقوط حكومة السراج فإن أوروبا ستواجه مشكلات ضخمة مثل الهجرة والإرهاب، حيث سيجد كل من داعش والقاعدة ليبيا أرضًا خصبة لهما ورد عليه الدكتور هاشم كريم، عضو الهيئة الاستشارية العليا للحزب الجمهورى الأمريكى: «إن أردوغان ممثل فى مخطط الفوضى بالمنطقة وهناك دول تحول هذا المخطط لتقوم الميليشيات والمرتزقة التابعون للرئيس التركى بتنفيذ هذا المخطط»، كما أوضح عضو الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان أن أردوغان هو الذى قام بنقل المقاتلين من شمال إفريقيا إلى ليبيا، ومن ليبيا إلى تركيا ثم إلى سوريا والآن يعيد الكرة لأنهم يأتمرون بأمره وأنه راع لإرهاب الإخوان وحلفائهم من الدواعش، وأنه يلعب بورقة المرتزقة والمقاتلين الأجانب، واعترف غسان سلامة، المبعوث الدولى، بتدفق آلاف المرتزقة على طرابلس للقتال مع حكومة الوفاق، حيث نجحت حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول فى رصد فرقاطة تركية تواكب سفينة نقل آليات مدرعة فى اتجاه طرابلس،، وقدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا طلب إحاطة إلى مجلس الأمن الدولى حول تطورات الوضع فى ليبيا، متهما حكومة الوفاق بتلقى الدعم العسكرى من تركيا، التى أرسلت مقاتلين بالآلاف إلى طرابلس، وقدم سلامة إحاطة رقم ١٧ حول التطورات عبر دائرة تليفزيونية مغلقة من العاصمة الكونغولية برازافيل، حيث يشارك فى أعمال القمة الثامنة لرؤساء وحكومات اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا، وقال خلال الاجتماع إن الهدنة فى ليبيا حبر على ورق، وإن السلاح مازال يتدفق، وإن هناك مقاتلين أتراكا ومرتزقة يدعمون حكومة الوفاق يتوافدون بالآلاف، وكشف مصدر عسكرى فرنسى يوم الخميس الماضى عن أن حاملة الطائرات الفرنسية كشفت عن أن الفرقاطة التركية قامت بإنزال جنود أتراك فى ميناء طرابلس فى سابقة هى الأولى من نوعها منذ بدء تركيا إرسال جنود ومرتزقة وأن ما تقوم به تركيا يتناقض تمامًا مع ما التزم به أردوغان فى مؤتمر برلين، والشحنة شملت مدرعات وطائرات دون طيار ودفاعات جوية وذخائر، بخلاف الجنود والضباط والمرتزقة، كما أن البارجتين والسفينة الحربية دخلت متخفية تحت حلف شمال الأطلنطى «ناتو» حتى لا يتم اعتراضها وإيقافها من قبل البحرية اليونانية أو القبرصية، والسراج اعترف باستقدام سوريين لمواجهة الجيش الوطنى الليبى، وهذه الشحنة أثارت ردود أفعال عنيفة تجاه تركيا، سواء من قبل الاتحاد الأوروبى، خاصة فرنسا، أو الاتحاد الإفريقى، ومهما كان الأمر ستلحق بأردوغان الهزيمة، سواء فى سوريا أو ليبيا.