استخراج دودة عاشت في دماغ أمريكي 10 سنوات (فيديو)

عرضت قناة "روسيا اليوم" فيديو يكشف استخراج الأطباء دودة شريطية من دماغ أمريكي.وأوضح "الفيديو" أن الأطباء تمكنوا من إنقاذ رجل من صداع أليم وغثيان تسبب في القيء المتواصل بسبب تواجد دودة في دماغه.وأوضح الأطباء أن مصدر الألم كان وجود دودة شريطية عاشت في دماغه 10 سنوات.وتوقع الفريق الطبي، أن المريض المقيم في أوستن، تكساس الأمريكية، أُصيب بعدوى اسمها "داء الكيسات العصبية"، جراء تناول لحم الخنزير غير المطبوخ جيدا، في المكسيك.ويصيب داء الكيسات العصبية نحو 4 آلاف فرد سنويا في الولايات المتحدة، ما يجعله أكثر الطرق شيوعا لوصول الطفيليات إلى الجهاز العصبي المركزي.وغالبا ما تصيب الدودة الشريطية Taenia Solium الخنازير، وتضع يرقات فيها. وفي حال لم تُطبخ اللحوم جيدا، يمكن أن تصل اليرقات إلى البشر في نهاية المطاف، لتفقس في الأمعاء.وتتطور هذه اليرقات في كيسات، ويمكن أن تنتقل في جميع أنحاء الجسم، وفي حالات نادرة، قد تصل إلى الدماغ.