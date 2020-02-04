رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

استخراج دودة عاشت في دماغ أمريكي 10 سنوات (فيديو)

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:59 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
طباعة
عرضت قناة "روسيا اليوم" فيديو يكشف استخراج الأطباء دودة شريطية من دماغ أمريكي.

وأوضح "الفيديو" أن الأطباء تمكنوا من إنقاذ رجل من صداع أليم وغثيان تسبب في القيء المتواصل بسبب تواجد دودة في دماغه.

وأوضح الأطباء أن مصدر الألم كان وجود دودة شريطية عاشت في دماغه 10 سنوات.

وتوقع الفريق الطبي، أن المريض المقيم في أوستن، تكساس الأمريكية، أُصيب بعدوى اسمها "داء الكيسات العصبية"، جراء تناول لحم الخنزير غير المطبوخ جيدا، في المكسيك.

ويصيب داء الكيسات العصبية نحو 4 آلاف فرد سنويا في الولايات المتحدة، ما يجعله أكثر الطرق شيوعا لوصول الطفيليات إلى الجهاز العصبي المركزي.

وغالبا ما تصيب الدودة الشريطية Taenia Solium الخنازير، وتضع يرقات فيها. وفي حال لم تُطبخ اللحوم جيدا، يمكن أن تصل اليرقات إلى البشر في نهاية المطاف، لتفقس في الأمعاء.

وتتطور هذه اليرقات في كيسات، ويمكن أن تنتقل في جميع أنحاء الجسم، وفي حالات نادرة، قد تصل إلى الدماغ.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العثور على 100 دودة في دماغ طفلة بسبب الفاكهة

100 دودة في دماغ طفلة.. والسبب فاكهة ملوثة

استخراج دودة بطول 10 سنتيمتر من دماغ رجل يحب أكل اللحوم بالدماء

مخاوف من تلوث الوجبات المدرسية في فيتنام بعد تفشي عدوى الديدان الشريطية

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بأمر الجيش الليبي.. كتيبة «طارق بن زياد» تتحرك صوب طرابلس

منذ ساعة و نصف

وزيرة الصحة تتحدث عن ملحمة الـ48 ساعة لاستقبال العائدين من الصين

منذ حوالي 10 ساعة

نتيجة الصف الثاني الثانوي بعد التعديلات

منذ يومين

مصدر أمنى يكشف السبب الحقيقي لمصرع خالد بشارة

الصور

image description

ندوة «تريزيجيه» في معرض القاهرة للكتاب

image description

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من السوبر الإفريقى

image description

«المصرية للدراسات السياسية» تنظم مؤتمرًا لعرض إنجازات الرئيس

image description

نجوم الرياضة والإعلام فى حفل رابطة النقاد لاختيار الأفضل 2019

image description

صور العرض المسرحي "صبايا مخدة الكحل"

الأكثر قراءة

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

تركى آل الشيخ يكافئ لاعبى الأهلى بعد التأهل الإفريقى

طالب الإسكندرية المفصول: الكلية كانت على علم بتنظيم الحفلة

وزيرة الصحة تتحدث عن ملحمة الـ48 ساعة لاستقبال العائدين من الصين

إنفوجراف

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

أيام زمان

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

نجم الساعة

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

الصحة

5 أخطاء شائعة وراء عدم خسارة الوزن

الاتحاد الأوروبي: استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان نهاية العام

علاج جديد يقضى على مرض السكرى للأبد

7 مأكولات تقلل من خطر الإصابة بالأورام السرطانية

منوعات

احذر.. أكل الدجاج مرتين في الأسبوع يسبب الوفاة

عجل بـ 5 أرجل.. ومربية مواشى: عيب جينى

مجمع «زد» الرياضي يشهد اعلان نتائج استفتاء رابطة النقاد الرياضيين

أستراليا تصف موسم حرائق الغابات المدمرة بـ«الصيف الأسود»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الأبوة الحقيقية
منى رجب
«ندى».. زهرة مصرية قتلها الجهل والتطرف
ثروت الخرباوي
كلام «الخشت- الطيب».. لم يعجب الشيخ الطيب.. طيب
ماجد حبته
لقاء فى ظلام عنتيبى
المزيد

الثقافة

«النقد الروائي عند يمنى العيد» كتاب جديد للجريطي عن دار فضاءات

غدًا.. رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح معرضين بالزمالك

سفارتنا فى المجر تنظم أمسية «مصر الماضى والمستقبل»

«نسجيات على كنفاه بلاستيك» فى بيت السنارى