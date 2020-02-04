مستشار رئيس لبنان: العلاقات مع مصر «ممتازة» والقاهرة ساندتنا فى العديد من «الشدائد»

■ بداية.. كيف ترى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب؟

■ هل يعارض سعد الحريرى رئيس الحكومة السابق الحكومة الجديدة؟

■ وماذا عن فؤاد السنيورة رئيس الوزراء الأسبق الذى اتهم هذه الحكومة بأنها تابعة لـ«حزب الله»؟

■ ما رأيك فى اختيار سيدة لمنصب وزير الدفاع لأول مرة فى الوطن العربى؟

■ كيف ترى المظاهرات التى يشهدها الشارع اللبنانى بصفة عامة؟

■ هل يمكن القول إن لبنان يشهد استقرارًا سياسيًا ولن يدخل نفق «الحرب الأهلية» مرة أخرى؟

■ ما رسالتك للشارع اللبنانى للاستمرار فى هذا النهج السلمى؟

■ أعلنت خطة السلام الأمريكية منذ أيام.. ما موقف لبنان منها؟

■ أشرتم إلى وجود ٥٠٠ ألف فلسطينى فى المخيمات اللبنانية.. كيف تتعاملون معهم؟

■ ما تقييمك للعلاقات الثنائية بين مصر ولبنان حاليًا؟

■ ماذا عن العلاقة مع مصر فيما يخص محاربة الإرهاب والتطرف؟

ما طبيعة التواصل مع القوى السياسية والمتظاهرين؟

وصف رفيق شلالا، مستشار الرئيس اللبنانى ميشال عون، العلاقات المصرية اللبنانية بـ«الممتازة»، مشيرًا إلى وقوف القاهرة مع بلاده فى العديد من «الشدائد» التى مرت بها، وكاشفًا عن وجود تواصل مستمر بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره اللبنانى.وقال «شلالا»، فى حواره مع «الدستور»، إن هناك تنسيقًا كاملًا بين مصر ولبنان فيما يخص مجال مكافحة الإرهاب، موضحًا أن الأجهزة الأمنية فى البلدين على تواصل مستمر لتنسيق العمل فى هذا المجال.ورأى أن الحكومة اللبنانية الجديدة ولدت من رحم الاحتجاجات الشعبية التى تشهدها البلاد، لذا ستهدف إلى تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ومحاربة الفساد التى يطالب بها المتظاهرون، وهو ما وجه إليه الرئيس عون بالفعل، مطالبًا بأن يكون «أولوية».- هذه الحكومة الجديدة جاءت وولدت من رحم الاحتجاجات الشعبية وبهدف تحقيق مطالب المتظاهرين، وقد انتهت- تقريبًا- من «البيان الوزارى» الذى ستمثل على ضوئه أمام مجلس النواب للحصول على ثقته، وبعده ستشرع فى اتخاذ الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية والسياسية التى تراها مناسبة من أجل تحقيق آمال الشعب اللبنانى.ونحن ننتظر حاليًا هذا «البيان الوزارى»، بشكل رسمى، لتحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب، ثم تبدأ فى تلبية المطالب التى تهم كل الفئات فى الداخل اللبنانى.والرئيس اللبنانى ميشال عون، خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة الجديدة، شدد على ضرورة تلبية احتياجات المواطن اللبنانى، ودعم طموحات وآمال اللبنانيين كافة، وطالب بأن تكون الإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد على أجندة الأولويات بالنسبة للحكومة الجديدة.- هو ليس معارضًا لوجود هذه الحكومة، بل من المؤيدين لها، وقال إن «كتلة المستقبل لن تكون أداة للمقاطعة وتعطيل المؤسسات».- السنيورة يوجه انتقادات لأنه فى صفوف المعارضة، نحن فى نظام ديمقراطى يمكن من خلاله التأييد أو المعارضة، والسنيورة الآن فى صفوف المعارضة وليس فى صفوف الموالاة، لذا من حقه أن يقول ما يشاء، وهذا دليل على الديمقراطية.- جاء ذلك من أجل دعم المرأة، وهو جزء من سياسة الحكومة الحالية، وبدعم من الرئيس ميشال عون، والحكومات التى سبقت هذه الحكومة كان بها عدد كبير من السيدات فى مناصب حساسة، فالحكومة المستقيلة كان بها ٤ سيدات، والحالية نفس العدد.والأمر لا يعد غريبًا بصورة تامة، فالحكومة السابقة كان وزير الداخلية فيها السيدة ريا الحسن، ما يؤكد دور المرأة وكونها «نصف المجتمع» كما يعلم الجميع، كما أننا ملتزمون بالقرارات الدولية التى تطالب بنسب معينة لتمثيل النساء فى الحكومات، وهى حوالى ٣٠٪، والحكومة الحالية التزمت بذلك.- هناك نوعان من التظاهرات فى لبنان حاليًا، الأول هو التظاهرات السلمية لمواطنين سلميين يطالبون بمطالب معروفة للجميع، من بينها البدء فى إصلاحات اقتصادية وسياسية، ومحاربة الفساد، وهؤلاء المتظاهرون يعبرون عن رأيهم بكل حرية ولا حرج فى ذلك.أما النوع الثانى فهم مندسون فى وسط هؤلاء المتظاهرين لإحداث أعمال شغب وأعمال تخريبية، واستهداف القوى الأمنية المكلفة بحراسة وحماية المتظاهرين، ويمكن أن يقف وراء هذا النوع بعض القوى الداعمة لهم. ومنذ أسبوعين قلّت حدة وجود هؤلاء المخربين فى التظاهرات، وأصبحت الأجواء أفضل مما كانت فى السابق.والمتظاهرون السلميون الموجودون فى الميادين والشوارع يسمح لهم بالتعبير عن آرائهم، بهدوء وبدون حدوث مشاكل مع القوى الأمنية المتواجدة بجوار المنشآت سواء الحكومية أو الخاصة. لكن من وقت إلى آخر تحدث بعض «المشاغبات» من عناصر خارج هذا الحراك الشعبى، بهدف استغلال ذلك الحراك فى أعمال شغب مثل حرق المحال التجارية والمؤسسات، وملاحقة رجال الأمن والاعتداء عليهم.لذلك يجب أن نميز بين هذه التظاهرات التى ينظمها المتظاهرون السلميون للتعبير عن آرائهم، والتظاهرات التى تنفذها بعض العناصر التخريبية التى تعتدى على قوى الأمن، ما يجبر هذه القوى على الرد لحماية نفسها وحماية المؤسسات الدستورية المسئولة عنها، مثل مجلس النواب وغيره من الأماكن الحكومية والخاصة.- من غير الوارد وقوع «حرب أهلية» جديدة فى لبنان، فهذه الصفحة طويت إلى الأبد من تاريخ بلادنا، واللبنانيون اليوم يدركون أنه لا وطن دون سلام واستقرار، والجميع يقدر ويحترم الآخر.ومنذ بداية عهد الرئيس عون كل ما يتعلق بـ«الحرب الأهلية» تم طيه نهائيًا، ولن تكون هناك «حرب أهلية»، ولا توجد مشاكل بين اللبنانيين، لكن من وقت إلى آخر تحدث بعض الحوادث الفردية وهذا أمر طبيعى.والحراك الشعبى ومطالبه فى الشارع سيعالج من جانب الحكومة، بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المطلوبة من الجميع، وتبنى مطالب المتظاهرين، والعمل على تحقيقها تباعًا.- يمر لبنان حاليًا بظروف اقتصادية ومالية صعبة نتجت عن تراكم الأحداث والمشاكل منذ قرابة ٣٠ عامًا وحتى اليوم، لكن الحكومة الجديدة ستتخذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية المهمة جدًا لإعادة تصحيح الوضعين الاقتصادى والمالى، والنهوض من جديد بالاقتصاد الوطنى.وأقول لهم إن الحكومة الجديدة شُكلت منذ أسبوعين فقط، ولم يتسنّ لها البدء فى إجراءات حقيقية، خاصة أنها لم تنل الثقة بعد من مجلس النواب.كما أقول لهم إن هناك عدة مخططات وبرامج إصلاحية وضعتها الحكومة السابقة، ولا شك فى أن الحكومة الجديدة ستتبنى القسم الأكبر منها، وتستكمله بالعديد من الإجراءات التى تخدم المواطن، خاصة أن الرئيس عون وعد بأن تكون الإصلاحات الاقتصادية لها الأولوية.- بعد لحظات من إعلان هذه الخطة، أجرى الرئيس ميشال عون اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن»، أعرب فيه عن تضامن لبنان وشعبه مع الشعب الفلسطينى فى مواجهة التداعيات التى أحدثها إعلان الخطة الأمريكية.ولبنان يدعو إلى موقف عربى موحد تجاه هذه الخطة، وسبق للرئيس «عون» فى القمم العربية المتتالية، فى عمان والرياض وتونس، أن عارض بوضوح خطة السلام الأمريكية، لأنها تقضى على وحدة الشعب الفلسطينى، وحقه فى العيش على أراضى وطنه، وأن تكون عاصمته القدس.ونحن أيضًا مع ضمان حق عودة اللاجئين، خاصة أن لدينا أكثر من ٥٠٠ ألف فلسطينى فى لبنان، ونحن نلتزم بمبدأ «حق عودة اللاجئين» منذ المبادرة العربية للسلام فى بيروت عام ٢٠٠٢، التى نالت إجماع الدول العربية، ولا تزال هى الموقف العربى الموحد.وخطة السلام الأمريكية لم تراعِ هذه القمة، ولم تراعِ مقرراتها وعلى رأسها خطة السلام العربية، بل ضربت بها عرض الحائط، لذلك لبنان لا يمكنه أن يقف فى الحياد، بل على العكس نحن نتضامن مع الشعب الفلسطينى ومع حقه فى العودة وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.- هناك قوانين تراعى وجود اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان، وهم يعاملون معاملة طيبة من قبل المواطنين اللبنانيين، ولم يحدث أى شىء يعكر العلاقة بين الشعبين الفلسطينى واللبنانى.لكن فى بعض المخيمات هناك بعض الحالات الشاذة، التى لجأت إلى استخدام العنف، ونحن نتعامل مع المطلوبين للعدالة بحكمة، ونتوقع أن «تنظف» الجهات الفلسطينية المختصة المخيمات من هؤلاء «الإرهابيين»، و«الجهات التى تريد افتعال الصدامات»، وإن كانت لم تحدث أى مواجهات بين هؤلاء والجانب اللبنانى، حتى الآن، فى انتظار معالجة أزمتهم من قبل السلطة الفلسطينية.- العلاقة مع مصر «ممتازة»، والقاهرة كانت سندًا لنا فى العديد من الشدائد، وهذا شىء متوقع من بلد كبير بحجم مصر، وهناك تواصل مستمر بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونظيره اللبنانى عون.والتواصل دائم بين قادة البلدين فى كل القمم والمؤتمرات الدولية، ويعقد بينهما العديد من اللقاءات المشتركة فى هذه الفعاليات، كما أن الرئيس عون زار مصر فى أولى زياراته العربية بعد انتخابه رئيسًا للبنان.ولقاءات رئيسى البلدين لم تنقطع، وكان آخر لقاء بينهما على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، وهناك تنسيق فى المواقف وتشاور فى كل النقاط التى تهم البلدين، مع وجود لجنة عليا مشتركة تبحث فى المشروعات المشتركة والتعاون فى كل المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية منها، وهناك رغبة كبيرة وإرادة سياسية مشتركة لتعزيز وتوطيد علاقات البلدين فى جميع المجالات.- هناك تنسيق كامل بين مصر ولبنان فيما يخص مجال مكافحة الإرهاب، والأجهزة الأمنية المصرية واللبنانية على تواصل دائم لتنسيق العمل فى هذا المجال، وكما يعلم الجميع فإن لبنان عانى من الإرهابيين إلى أن تمكن منذ ما يقرب من عامين من دحرهم وتحرير الأراضى اللبنانية الحدودية من وجودهم.والآن وبفضل الله وبفضل جنودنا البواسل ليس فى لبنان أى وجود لإرهابيين. كان هناك بعض الخلايا النائمة من وقت إلى آخر، ويتم القضاء عليها، كما يتم اكتشاف عناصر أخرى، والجيش يتعامل معها وفقًا للقوانين. والخبرات والمعطيات المتوفرة للأجهزة اللبنانية يتم تبادلها مع الدول العربية كافة، خاصة تلك التى تواجه عمليات إرهابية وتخريبية، ومن بينها مصر.- نتواصل مع جميع الفئات من الشعب اللبنانى، ومع ممثلين عن المتظاهرين بعيدًا عن وسائل الإعلام، بناء على طلبهم، حتى تكون هذه الاتصالات بعيدة عن الأضواء، ويتم التواصل مع كل تيار على حدة، فمعظم المتظاهرين ليسوا تحت قيادة موحدة.والرئيس «عون»، كما قلت سابقًا، وجّه الحكومة الجديدة بتحقيق مطالب المتظاهرين وجموع الشعب اللبنانى، وعلى رأسها مكافحة الفساد وتحقيق الاستقرار الاقتصادى، ونحن منفتحون على الجميع.وهناك بحث دقيق وشفاف لكل المطالب، وبعضها نوقش بالفعل فى عدد من جلسات مجلس النواب، ومنها تشريعات موجودة بالمجلس من الأساس، مثل قانون رفع السرية المصرفية حول المتعاطين مع الشأن العام من رؤساء للجمهورية والحكومات، والوزراء والنواب الحاليين والسابقين، كما نوقش قانون إنشاء المحكمة المتخصصة فى الجرائم المالية، وذلك فى إطار الشفافية ومكافحة الفساد.