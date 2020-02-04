محمد يسري يواصل تصوير «حكايات بنات»

يواصل الفنان الشاب محمد يسري تصوير الجزئين الرابع والخامس من مسلسله الجديد «حكايات بنات» الذي يعد واحدا من أعمال ورشة كتابة شركة «كلوك وورك تيمبتيشن» لمحمد أمين راضي وهو من تأليف نهال سماحة وماريان هاني ومحمد عبد العزيز وأشرف على الكتابة أحمد شوقي، ومن إخراج مصطفى أبو سيف وإنتاج شركة «تي فيچين» طارق الجنايني.ويشارك في البطولة مع يسري أسماء جلال، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، رمزي لينير، حازم إيهاب، تامر هاشم، كريم العمري، أحمد كرارة، أحمد طلعت.ويلعب فيه دور معتز الذي يرتبط بعلاقة حب مع شخصية جميلة التي تلعبها (أسماء جلال) منذ عدة سنوات وبدأت علاقتهم يصيبها الفتور بسبب انشغاله الدائم في الشغل، ما يتسبب في مشاكل كتير لهذه العلاقة.