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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بتزوير محررات رسمية في حلوان

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، بمعاقبة متهمين بتزوير محررات رسمية بحلوان، بالسجن المشدد 5 سنوات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى أبو العلا، ومحمد شرف الدين، وحسام الدين فتحى وأمانة سر محمد السنوسي، وعمر عاشور.

وأسندت النيابة للمتهمين "خالد.م"، محامى، و"رفعت.ت" مدير شركة مصوغات، بالاشتراك مع آخر متوفى، تهمة تزوير محررين رسميين وهما عريضة الدعوى الرقمية 4814 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة، والحكم الصادر فيها، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه على إنشاء المحررات، وساعدوه فى ذلك بأن أمدوه بالبيانات والمعلومات اللازمة لتحريره، فقام المجهول بتحرير المحررات على غرار الصحيح منهم، وأثبت على خلاف الحقيقة صدورهما من الجهة المنسوبة لهما، ومهروها بأختام مزورة وتوقيعات نسبوها زورًا للموظفين المختصين بتلك الجهة، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

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