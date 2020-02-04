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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«Jojo Rabbit».. فيلم كوميدى جديد لـ«تايكا وايتيتى» يسخر من «النازية»

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:48 م
جريدة الدستور
محمد ثابت
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استقبلت دور العرض المصرية، منذ أيام، فيلم «JOJO RABBIT» الحائز على جائزة أفضل سيناريو فى حفل الأكاديمية البريطانية «بافتا».
الفيلم يتناول قصة الطفل «جوجو»، المنضم إلى جيش «النازية»، ويتعرض لـ«اختبار ولاء» عندما يكتشف أن والدته تخفى فى منزلها فتاة يهودية بعيدًا عن جنود الجيش، فتدور فى ذهنه تساؤلات، ويعيش فى حيرة طوال الفيلم، ليكتشف فى النهاية أن اليهود مجرد بشر وليسوا كما يصورهم أتباع هتلر.
تنطلق فكرة الفيلم من مبدأ الهزل والعبثية والسخرية من «النازية»، والاستهزاء بشخصية أدولف هتلر وتقديمه فى شكل كوميدى، حتى إن رؤية الفيلم يحملها على عاتقه طفل وحيد.
وبالتالى قدم صناع العمل تلك القضية الكبرى من وجهة نظر طفل، بمرح وخفة دم، فهو باختصار بسيط يتعرض إلى قضية صدامية وعدائية عبر التاريخ لكن بنعومة شديدة، بعيدًا عن أجواء المظلومية والبكائيات التى تتميز بها الأعمال الخاصة بالنازية واليهود.
وقال المخرج تايكا وايتيتى، المولود لأم يهودية: «تأثرت حقًا بفكرة الأطفال الذين يشاهدون الكبار وهم يقومون بأشياء مروعة، نحن بحاجة إلى تثقيف أطفالنا حول التسامح ومواصلة تذكير أنفسنا بأنه لا يوجد مكان فى هذا العالم للكراهية»، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى أن يصل الفيلم برسالته إلى الكبار والصغار، وأن يحددوا موقفًا من الثقافة النازية.
واستطاع «وايتيتى» فى هذا الفيلم أن يتناول القضية باحتراف، دون أن يستغرق فى اللحظات الدرامية أو الكوميديا السوداء، بل كان كل شىء عنده بميزان حساس، لذلك خرج الفيلم مسليًا ولطيفًا فى مدته التى اقتربت من الساعتين، وهو أمر غير معتاد على نوعية هذه الأفلام، خاصة التى تتناول الصراع النازى اليهودى.
واعتمد المخرج على الدعابة والفكاهة، وأضاف بخياله خليطًا مدهشًا من الإنسانية والحب، تجلى فى علاقة الطفل بوالدته، التى قامت بدورها النجمة سكارليت جوهانسون، ومسألة تحوله عاطفيًا من كراهية اليهود للتعاطف معهم، ففى النهاية، رسالة الفيلم هى الانتصار للحب. الفيلم بطولة تايكا وايتيتى وتأليفه وإخراجه، والطفل رومان دايفيس، وسكارليت جوهانسون، وريبيل ويلسون.

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