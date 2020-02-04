عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

جرم القانون عقوبة حمل السلاح الأبيض وفقًا لنص المادة 25 مكرر وجاءت عقوبة حمل السلاح.• أنواع الأسلحة البيضاء في قانون العقوبات:-آلات حادة وسيوف وسكاكين وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعي أو الوفاة فى حاله التعدي على أحد باستخدامها.•العقوبة-السجن مدة لا تقل عن ثلاثة شهور.-غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه.-العقوبة ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.