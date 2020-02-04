«Fast and Furious 9».. جون سينا بديلًا عن «ذا روك» بسبب فان ديزل.. والعرض فى مصر 20 مايو

تعد سلسلة أفلام «Fast and Furious» من بين أهم الأفلام وأشهرها، وحققت إيرادات ضخمة على مستوى العالم، حتى إن الجزءين الأخيرين حققا أكثر من مليار دولار.وساهمت تلك السلسلة التى بدأت عام ٢٠٠١ فى شهرة كثير من الممثلين، الذين أصبحوا فيما بعد من كبار نجوم العالم، وعلى رأسهم النجم فان ديزل، والراحل بول ووكر، الذى يعد واحدًا من الأيقونات فى عالم سينما سباق السيارات، وفارق الحياة فى حادث سيارة وهو فى طريقه لحضور إحدى الحفلات الخيرية، بالتزامن مع تصوير الجزء السابع من السلسلة.الآن تستعد الشركة المنتجة «يونيفرسال» لطرح الجزء التاسع من الفيلم فى دور العرض يوم ٢٢ مايو المقبل، وأطلقت الإعلان الرسمى الذى حقق أكثر من ١٢ مليون مشاهدة فى أقل من يومين.ويعتبر النجم دوين جونسون الشهير بـ«الصخرة» أو «the rock»، واحدًا من أهم النجوم اللامعة فى العالم، ووصل إلى المرتبة الأولى بفضل هذه السلسلة، إلا أنه سيتغيب عن الجزء الجديد، بسبب خلافات مع فان ديزل.وفى مقابلة له مع مجلة «رولينج ستون» الأمريكية، تحدث «جونسون» عن هذا الخلاف، قائلا إن الاختلاف الأساسى بينهما يكمن فى فلسفة العمل، وكيفية التعامل مع صناعة الأفلام والتعاون فيها، مشيرًا إلى امتنانه بالوضوح فى الاختلاف بينهما، لكن فى النهاية أصبحا غير قادرين على مواصلة الشراكة فى عمل واحد.وشدد «جونسون» على أنه لم يحمل أى نوايا سيئة تجاه فان ديزل، فى المرات الأربع التى شارك فيها أمامه فى هذه السلسلة، إذ انضم الأول إلى السلسلة، بدءا من الجزء الخامس عام ٢٠١١.وتصاعد الخلاف بين النجمين بسبب فيلم «Hobbs & Shaw» الذى عرض العام الماضى، المأخوذ عن السلسلة، وغاب «ديزل» عنه، ورغم محاولاتهما لإظهار الود لبعضهما، فإنه كان ودًّا باردًا بشكل ملحوظ، فقد هنأ الأخير أبطال العمل على صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام»، فما كان من «جونسون» إلا أن نشر فيديو موجها له يقول فيه: «شكرا على دعمكم يا أخى العزيز، لقد فعلنا كل ما بوسعنا خلال السنوات الماضية فى رفع جودة عالم فاست أند فيريوس، فأنت أول من دعيتنى للانضمام إلى عالمكم، ولن أنسى ذلك، أشكرك مرة ثانية على روحك الطيبة».ويبدو واضحًا أن الاستعانة بالمصارع والفنان جون سينا جاء بديلًا لـ«ذا روك»، فالاثنان لهما خلفية واحدة، وهى مصارعة المحترفين، لكن «ذا روك» يملك شعبية أكبر بحكم مشواره السينمائى الطويل وأعماله الغزيرة المتنوعة والناجحة، لذا هناك شكوك من أن يصل «سينا» بالعمل إلى نفس مستوى النجاح الذى وصل إليه نظيره.وحسب الإعلان الرسمى للفيلم والمعلومات المتوافرة، فإن «سينا» لن يلعب دور الشرير الرئيسى فى الفيلم، بل إن شخصية «جاكوب» تشير إلى كونه الشقيق الغريب والمفقود لـ«فان ديزل»، وكانت هناك إشارات فى الأجزاء السابقة حول هذه الشخصية دون أن تظهر، باعتباره سارقًا ماهرًا.وقال «سينا»، فى تصريحات نقلتها صحيفة «EW»: «أنا فى الأساس رجل يقود سيارات، وهذا هو السبب الرئيسى لانضمامى للجزء الجديد من السلسلة الشهيرة، والجزء الجديد يضم الكثير من الممثلين الكبار الذين هم أفضل منى».وأضاف: «التجربة الجديدة ستضيف الكثير من الخبرة إلى المستوى التمثيلى الخاص بى»، واعدًا جمهوره ببذل أقصى جهده فى الجزء الجديد من السلسلة، وأن يكون الفيلم أفضل ظهور له فى تاريخه السينمائى على الإطلاق.ويحمل الجزء الجديد العديد من المفاجآت، ظهرت بوادرها من خلال الإعلان الرسمى، حيث فوجئ المتابعون بظهور شخصية «هان»، التى يؤديها الممثل الكورى الجنوبى سونج كانج، رغم أنه توفى فى أحداث الجزء الثالث عام ٢٠٠٦، ومن المؤكد أن هذه العودة ستثير الكثير من الاهتمام والإثارة.وهناك أيضا عودة لعدد من أبطال الجزء الثالث، لم يتم التأكد منها حتى الآن، وهو عامل أساسى لتشويق الجمهور الذى ينتظر طرح العمل فى ٢٢ مايو المقبل بالولايات المتحدة، بينما يعرض قبلها بيومين فى دور العرض المصرية فى ٢٠ مايو.الفيلم من إخراج جوستين لين، تأليف كريس مورجان، ودانييل كيسى، بطولة فان ديزل، وجون سينا، وميشيل رودريجز، وتشارليز ثيرون، وهيلين ميرين.