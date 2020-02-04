رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لافروف: روسيا ترد على مناورات الناتو في أوروبا مارس المقبل

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:47 م
لافروف
لافروف
ا ش ا
طباعة
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو سترد على المناورات العسكرية المشتركة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والولايات المتحدة، التي تحمل اسم "المدافع 2020"، والمقرر إجراؤها في أوروبا شهر مارس المقبل.

وقال لافروف، في تصريحات خاصة لصحيفة (روسيسكايا جازيتا) الروسية حتمًا سنرد، فنحن لا نستطيع تجاهل هذه العمليات التي تثير مخاوف كبيرة جدًا، لكننا سنرد بطريقة لن تسفر عنها مخاطر غير ضرورية.

أضاف "تجدر الإشارة إلى أن كل ما نفعله للرد على تهديدات (الناتو) لأمننا، نقوم به حصريًا داخل أراضينا.

كان أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج أكد أمس الاثنين، أن عملية نقل أعداد كبيرة من قواته وقوات أمريكية إلى شرقي أوروبا لإجراء مناورات عسكرية خلال الأشهر المقبلة، ليست موجهة ضد روسيا، موضحًا أن هذه المناورات تظهر الالتزام الأمريكي القوي بحلف الأطلسي وبالحرية والأمن في أوروبا.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت روسيا والأعضاء الآخرين في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالتدريبات عملا بالقواعد الخاصة بمثل هذه الحالات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

وزير التعليم يعلن مفاجأة لطلاب «تانية ثانوي»: ادخلوا الموقع

منذ يوم

وزيرة الصحة ترد على «انتقادات لبس الكمامة» (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

موقع بريطاني: إقالة رئيس وزراء قطر بأوامر من أردوغان

منذ حوالي 5 ساعات

إبراهيم فايق يكشف كواليس «الحريف» مع محمد الباز فى 90 دقيقة.. الليلة

الصور

image description

ندوة «تريزيجيه» في معرض القاهرة للكتاب

image description

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من السوبر الإفريقى

image description

«المصرية للدراسات السياسية» تنظم مؤتمرًا لعرض إنجازات الرئيس

image description

نجوم الرياضة والإعلام فى حفل رابطة النقاد لاختيار الأفضل 2019

image description

صور العرض المسرحي "صبايا مخدة الكحل"

الأكثر قراءة

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

طالب الإسكندرية المفصول: الكلية كانت على علم بتنظيم الحفلة

تركى آل الشيخ يكافئ لاعبى الأهلى بعد التأهل الإفريقى

وزيرة الصحة تتحدث عن ملحمة الـ48 ساعة لاستقبال العائدين من الصين

إنفوجراف

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

أيام زمان

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

نجم الساعة

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

الصحة

5 أخطاء شائعة وراء عدم خسارة الوزن

الاتحاد الأوروبي: استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان نهاية العام

علاج جديد يقضى على مرض السكرى للأبد

7 مأكولات تقلل من خطر الإصابة بالأورام السرطانية

منوعات

احذر.. أكل الدجاج مرتين في الأسبوع يسبب الوفاة

عجل بـ 5 أرجل.. ومربية مواشى: عيب جينى

مجمع «زد» الرياضي يشهد اعلان نتائج استفتاء رابطة النقاد الرياضيين

أستراليا تصف موسم حرائق الغابات المدمرة بـ«الصيف الأسود»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الأبوة الحقيقية
منى رجب
«ندى».. زهرة مصرية قتلها الجهل والتطرف
ثروت الخرباوي
كلام «الخشت- الطيب».. لم يعجب الشيخ الطيب.. طيب
ماجد حبته
لقاء فى ظلام عنتيبى
المزيد

الثقافة

«النقد الروائي عند يمنى العيد» كتاب جديد للجريطي عن دار فضاءات

غدًا.. رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح معرضين بالزمالك

سفارتنا فى المجر تنظم أمسية «مصر الماضى والمستقبل»

«نسجيات على كنفاه بلاستيك» فى بيت السنارى