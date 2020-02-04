الأنبا متياس يبدأ زيارته الرعوية إلى الكويت

بدأ الأنبا متياس أسقف المحلة الكبرى السابق، اليوم الثلاثاء، زيارته الرعوية إلى دولة الكويت، حيث التقى بالشعب القبطي بالكويت، وكان في استقباله القمص بيشوى حسنى راعى كنيسة مارمرقس بدولة الكويت.تعود أزمة الأنبا متياس أسقف المحلة الكبرى إلى عام 2005 بعدما قدم استقالته؛ بسبب بعض المشاكل الإدارية والعقائدية؛ وفي جلسة 18 يونيو 2005 أعلن قداسة البابا أنه وصله خطاب من الأنبا متياس بتاريخ 22 أبريل 2005 يقول فيه: "أرجو.. أن تقبلوا استقالتي، وإعفائي تمامًا من أي مسئولية رعوية، وتقوموا قداستكم بتدبير أمور الإيبارشية".وبعد أن عرض قداسة البابا أخطاء الأنبا متياس، قبل المجمع المقدس توصية لجنة شئون الإيبارشيات في صورتها المُعدلة، والتي كان قد وقَّع عليها 77 أسقفًا.