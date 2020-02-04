رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا متياس يبدأ زيارته الرعوية إلى الكويت

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:55 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
مونيكا جرجس
طباعة
بدأ الأنبا متياس أسقف المحلة الكبرى السابق، اليوم الثلاثاء، زيارته الرعوية إلى دولة الكويت، حيث التقى بالشعب القبطي بالكويت، وكان في استقباله القمص بيشوى حسنى راعى كنيسة مارمرقس بدولة الكويت.

تعود أزمة الأنبا متياس أسقف المحلة الكبرى إلى عام 2005 بعدما قدم استقالته؛ بسبب بعض المشاكل الإدارية والعقائدية؛ وفي جلسة 18 يونيو 2005 أعلن قداسة البابا أنه وصله خطاب من الأنبا متياس بتاريخ 22 أبريل 2005 يقول فيه: "أرجو.. أن تقبلوا استقالتي، وإعفائي تمامًا من أي مسئولية رعوية، وتقوموا قداستكم بتدبير أمور الإيبارشية".

وبعد أن عرض قداسة البابا أخطاء الأنبا متياس، قبل المجمع المقدس توصية لجنة شئون الإيبارشيات في صورتها المُعدلة، والتي كان قد وقَّع عليها 77 أسقفًا.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

وزيرة الصحة ترد على «انتقادات لبس الكمامة» (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

طالب الإسكندرية المفصول: الكلية كانت على علم بتنظيم الحفلة

منذ حوالي 7 ساعات

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة الصف الثاني الثانوي بعد التعديلات

الصور

image description

«المصرية للدراسات السياسية» تنظم مؤتمرًا لعرض إنجازات الرئيس

image description

نجوم الرياضة والإعلام فى حفل رابطة النقاد لاختيار الأفضل 2019

image description

صور العرض المسرحي "صبايا مخدة الكحل"

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

الأكثر قراءة

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

طالب الإسكندرية المفصول: الكلية كانت على علم بتنظيم الحفلة

تشييع جنازة نادية لطفى من مسجد مستشفى المعادى العسكرى غدًا

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

إنفوجراف

image description

وداعًا نادية لطفى.. جميلة جميلات السينما المصرية (إنفوجراف)

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

image description

5 أسباب لظاهرة النوم في العمل.. إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

أيام زمان

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

نجم الساعة

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

الصحة

5 أخطاء شائعة وراء عدم خسارة الوزن

الاتحاد الأوروبي: استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان نهاية العام

علاج جديد يقضى على مرض السكرى للأبد

7 مأكولات تقلل من خطر الإصابة بالأورام السرطانية

منوعات

عجل بـ 5 أرجل.. ومربية مواشى: عيب جينى

مجمع «زد» الرياضي يشهد اعلان نتائج استفتاء رابطة النقاد الرياضيين

أستراليا تصف موسم حرائق الغابات المدمرة بـ«الصيف الأسود»

القبض على «مصور جثث كورونا» في الصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب يضرب مجددًا عاصمة الإرهاب
سيد عبدالقادر
دولة الجبنة السويسرية
مؤمن المحمدي
ع الأصل ما تدورش
لواء. محسن الفحام
بين ثقافة الخلاف والاختلاف
المزيد

الثقافة

«النقد الروائي عند يمنى العيد» كتاب جديد للجريطي عن دار فضاءات

غدًا.. رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح معرضين بالزمالك

سفارتنا فى المجر تنظم أمسية «مصر الماضى والمستقبل»

«نسجيات على كنفاه بلاستيك» فى بيت السنارى