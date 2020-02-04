السعودية تفرض إجراءات جديدة للوقاية من «كورونا»

دعت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، القادمين للمملكة إلى ضرورة الإفصاح عن تواجدهم في الصين خلال أسبوعين قبل وصولهم، في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا الجديد.ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المسافرين القادمين إلى المملكة عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى ضرورة الإفصاح أمام موظفي الجوازات عن تواجدهم في الصين خلال 15 يومًا قبل وصولهم، طبقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".وأكدت الجوازات السعودية أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا الجديد، وأنها ملزمة لجميع القادمين إلى المملكة.وشدّدت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق اليوم الثلاثاء على أهمية الالتزام بعدد من الخطوات للحماية من كورونا.