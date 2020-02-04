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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مارس 2021.. الموعد النهائى لفيلم نيكولاس كيدج الجديد

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:43 م
نيكولاس كيدج
نيكولاس كيدج
أبوزيد على
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كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن الموعد الجديد لفيلم من بطولة نجم هوليوود العالمى نيكولاس كيدج، موضحة أنه سيتم إصدار الفيلم فى مارس 2021.

وأوضحت الصحيفة، الثلاثاء، أن نيكولاس كيدج، يقوم فى الفيلم بدور نسخة خيالية من شخصيته، وأعلنت شركة "Lions gate" (لايونز جيت)، اليوم عن الموعد النهائى لإصدار لفيلم.

ويرصد الفيلم واقعة حقيقية تعرض إليها نيكولاس كيدج، وهو حضوره حفل لمليونير مكسيكي للحصول على مال لكي يسدد ديونه.

ويحمل الفيلم اسم the Unbearable Weight of Massive Talent ويقوم بكتابة الفيلم توم جورميكان وكيفن إيتن.

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