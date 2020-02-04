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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس جامعة طنطا: لن أمنع النقاب

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:42 م
مجدي سبع
مجدي سبع
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علق الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، على تصريحاته بأنه لن يصدر قرارًا بمنع أعضاء التدريس من ارتداء النقاب داخل الجامعة على غرار جامعة القاهرة، قائلا: إن «الأعضاء المنتقبات داخل الجامعة اثنتان فقط».

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» إلى أن الأمر لا يستدعى إصدار قرار، وأن كل جامعة لها ظروفها وما ينطبق على جامعة القاهرة لا ينطبق على جامعة طنطا، بحسب قوله، مضيفًا أن النقاب لا يمثل ظاهرة داخل جامعة طنطا.


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