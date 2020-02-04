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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 3 سنوات لمسجل خطر بتهمة ترويج الحشيش في الشرابية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:41 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام التمساح
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، بمعاقبة عاطل "مسجل خطر" بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه، وذلك باتهامه في حيازة وإحراز مخدر الحشيش المخدرة بقصد الترويج والاتجار بدائرة قسم الشرابية.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، وبصحبتهم قوة أمنية، من إلقاء القبض على ك.س عاطل "مسجل خطر"، وبتفتيشه عثر بحوزته على لفافة مغلقة، عثر بداخلها على 30 قطعة كبيرة الحجم من مادة بنية داكنة اللون، تشبه جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما تم ضبطه بحوزته، اعترف بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والترويج، والمبلغ المادى من تحصلات تجارته، والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائه فى المنطقة، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 3 سنوات.

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