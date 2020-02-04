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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تحث حكومة كوسوفو على إلغاء التعريفات المفروضة على بضائع صربيا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:38 م
ريتشارد جرينيل
ريتشارد جرينيل
أ ش أ
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حث مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للمفاوضات بين صربيا وكوسوفو، ريتشارد جرينيل، اليوم الثلاثاء، حكومة كوسوفو الجديدة على إلغاء التعريفات العقابية على البضائع الصربية.

وقال جرينيل الذي يشغل منصب السفير الأمريكي لدى ألمانيا، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، "إننا نتوقع أن يتم رفع التعريفات على الفور".

وأوضح المبعوث الأمريكي أن رفع التعريفات الجمركية في صالح كوسوفو واقتصادها "والرغبة في جذب المزيد من الأعمال التجارية".

وكان الحوار بين كوسوفو وصربيا، الذي يتم بوساطة الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات بين البلدين، توقف بعد أن فرضت الحكومة السابقة في كوسوفو ضرائب بنسبة 100% على البضائع الصربية احتجاجا على منع صربيا محاولة كوسوفو الانضمام للجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات دولية أخرى.

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