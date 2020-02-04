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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي يناقش مستقبل قطاع الطيران مع مدبولي وعنبة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:30 م
السيسي
السيسي
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اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عنبة وزير الطيران المدني.

وتناول الاجتماع استعراض الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني والشركات التابعة للوزارة.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة له، انطلاقًا من موقع مصر الاستراتيجي، من خلال بلورة رؤية ترتكز على مبادئ تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وحوكمة الإجراءات، وترشيد الإنفاق، كنهج إداري ثابت للتطوير والتحديث والتنمية.

وأوضح وزير الطيران المدني أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني تتمثل في رفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر، وصولًا إلى زيادة القدرات التنافسية، حيث عرض في هذا الإطار جهود إعادة هيكلة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة، خاصةً من خلال الارتقاء بالبنية المعلوماتية بها، وكذا تطوير العنصر البشري وتفعيل نظام إدارة الأداء المؤسسي.

وتطرق الوزير في ذات السياق إلى خطة المشروعات المستقبلية للوزارة لزيادة الطاقة الاستيعابية بالمطارات، وتطوير نظم الملاحة، والتحسين المستمر في أداء الخدمات، وكذا تطوير مطاري سفنكس وبرج العرب، فضلًا عن التحديث الشامل لمطار القاهرة.

وشهد الاجتماع أيضًا استعراض مشروع تحديث نظم المراقبة الجوية بجميع المطارات، وخطة تطوير قرية البضائع، وكذا أنشطة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، إلى جانب استثمارات الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها.

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