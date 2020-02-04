رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كورونا» يعرقل الصادرات الأمريكية إلى الصين

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:25 م
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
حذر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو، اليوم الثلاثاء، بأن انتشار فيروس كورونا المستجد سيؤدي إلى تأخير المشتريات الكثيفة من المنتجات الأمريكية التي كانت الصين تعتزم تنفيذها في إطار الاتفاق التجاري المرحلي الموقع بين البلدين في 15 يناير.

وقال كادلو في مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز بيزنس": "صحيح أن الاتفاق التجاري، اتفاق المرحلة الأولى، وازدهار الصادرات نتيجة هذا الاتفاق التجاري، سيستغرق المزيد من الوقت، بسبب الفيروس الصيني".

وتعهدت الصين بشراء منتجات أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، ولا سيما منتجات زراعية وصناعية.

لكن لاري كادلو أوضح أن التقديرات الأمريكية تستند إلى "حد أدنى" من تأثير وباء كورونا المستجد، مضيفا أن "باقي العالم ليس جزءا من مقاطعة ووهان" بؤرة الفيروس في الصين.

ولفت إلى أن إغلاق المصانع في الصين وتعليق حركة الملاحة الجوية لتفادي انتشار الوباء يمكن أن يولدا "عقدة في شبكة التموين" مع ارتفاع الأسعار وتكبد الشركات خسائر فادحة.

وبلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد 427 شخصا على الأقل بحسب أرقام رسمية.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

منذ يوم

وزيرة الصحة ترد على «انتقادات لبس الكمامة» (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

إبراهيم فايق يكشف كواليس «الحريف» مع محمد الباز فى 90 دقيقة.. الليلة

منذ حوالي 5 ساعات

تشييع جنازة نادية لطفى من مسجد مستشفى المعادى العسكرى غدًا

الصور

image description

«المصرية للدراسات السياسية» تنظم مؤتمرًا لعرض إنجازات الرئيس

image description

نجوم الرياضة والإعلام فى حفل رابطة النقاد لاختيار الأفضل 2019

image description

صور العرض المسرحي "صبايا مخدة الكحل"

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

الأكثر قراءة

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

طالب الإسكندرية المفصول: الكلية كانت على علم بتنظيم الحفلة

تشييع جنازة نادية لطفى من مسجد مستشفى المعادى العسكرى غدًا

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

إنفوجراف

image description

وداعًا نادية لطفى.. جميلة جميلات السينما المصرية (إنفوجراف)

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

image description

5 أسباب لظاهرة النوم في العمل.. إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

أيام زمان

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

نجم الساعة

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

الصحة

5 أخطاء شائعة وراء عدم خسارة الوزن

الاتحاد الأوروبي: استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان نهاية العام

علاج جديد يقضى على مرض السكرى للأبد

7 مأكولات تقلل من خطر الإصابة بالأورام السرطانية

منوعات

عجل بـ 5 أرجل.. ومربية مواشى: عيب جينى

مجمع «زد» الرياضي يشهد اعلان نتائج استفتاء رابطة النقاد الرياضيين

أستراليا تصف موسم حرائق الغابات المدمرة بـ«الصيف الأسود»

القبض على «مصور جثث كورونا» في الصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب يضرب مجددًا عاصمة الإرهاب
سيد عبدالقادر
دولة الجبنة السويسرية
مؤمن المحمدي
ع الأصل ما تدورش
لواء. محسن الفحام
بين ثقافة الخلاف والاختلاف
المزيد

الثقافة

«النقد الروائي عند يمنى العيد» كتاب جديد للجريطي عن دار فضاءات

غدًا.. رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح معرضين بالزمالك

سفارتنا فى المجر تنظم أمسية «مصر الماضى والمستقبل»

«نسجيات على كنفاه بلاستيك» فى بيت السنارى