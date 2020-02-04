«كورونا» يعرقل الصادرات الأمريكية إلى الصين

حذر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو، اليوم الثلاثاء، بأن انتشار فيروس كورونا المستجد سيؤدي إلى تأخير المشتريات الكثيفة من المنتجات الأمريكية التي كانت الصين تعتزم تنفيذها في إطار الاتفاق التجاري المرحلي الموقع بين البلدين في 15 يناير.وقال كادلو في مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز بيزنس": "صحيح أن الاتفاق التجاري، اتفاق المرحلة الأولى، وازدهار الصادرات نتيجة هذا الاتفاق التجاري، سيستغرق المزيد من الوقت، بسبب الفيروس الصيني".وتعهدت الصين بشراء منتجات أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، ولا سيما منتجات زراعية وصناعية.لكن لاري كادلو أوضح أن التقديرات الأمريكية تستند إلى "حد أدنى" من تأثير وباء كورونا المستجد، مضيفا أن "باقي العالم ليس جزءا من مقاطعة ووهان" بؤرة الفيروس في الصين.ولفت إلى أن إغلاق المصانع في الصين وتعليق حركة الملاحة الجوية لتفادي انتشار الوباء يمكن أن يولدا "عقدة في شبكة التموين" مع ارتفاع الأسعار وتكبد الشركات خسائر فادحة.وبلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد 427 شخصا على الأقل بحسب أرقام رسمية.