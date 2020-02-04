سوسن بدر: «أبو العروسة» و«بخط اليد» دراما منصفة عن الطبقة الوسطى

قالت الفنانة سوسن بدر، إن ما يميز مسلسل "أبو العروسة"، ومسلسل "بخط اليد"، أنهما دراما عائلية تخاطب البيت المصري وتقدم شكلا مشابها لمعظم البيوت المصرية.وأضافت بدر، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن الطبقة الشعبية لم تقدم على حقيقتها وخرجت عن الإنصاف، و"أبو العروسة"، و"بخط اليد"، حاولا تقديم دراما منصفة عن الطبقة الوسطى التي تعتبر السواد الأعظم من الشعب المصري.وأوضحت سوسن، أن تصوير الحلقات مباشرة له ميزة، وهي إمكانية دمج الأحداث الطارئة في المسلسل، لكن العيب هو الرعب من تأخر حلقة، مشيرة إلى أن كل طاقم عمل المسلسل عنده إنفلونزا من أول المخرجة شيرين عادل، لحد أحمد رزق، إلا أن الجميع يجب أن يحضر للتصوير.