لحظة مداهمة وكر لتصنيع مخدر «الشابو» في 6 أكتوبر (فيديو)
الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:21 م
عمرو المزيديطباعة
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، فيديو يكشف لحظة توجيه أجهزة الأمن ضربة أمنية ناجحة، تمثلت في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة لقيامهم بالتصنيع والاتجار بمخدر الآيس (الشابو).
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، برئاسة مديره اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية، قيام ثلاثة أشخاص (3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة).. بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى التصنيع والإتجار بمخدر الآيس (الشابو) وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمدينة 6 أكتوبر، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بمحل إقامتهم وحال الضبط قام أحدهم بالقفز من نافذة مسكنه مما أدى إلى سقوطه من أعلى وارتطم بالأرض، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج (وتبين وجود كسور متفرقة بالجسم).. وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط الآتى:
كمية من مخدر الآيس وزنت (1،250) كيلو جرام، طبنجة صوت، خزينة خاصة بها 28 طلقة صوت، 2 خزينة سلاح نارى عيار 9 مم، عدد 12 طلقة لذات العيار، 2 زجاجة لحمضى (الهيدروكلوريد – الكبريتيك) بلغ وزنهم 5 لتر، عدد من القوارير الزجاجية والأوانى البلاستيكية تستخدم فى تصنيع ذلك المخدر، 3 هواتف محمول، عدد 2 ميزان حساس، و2 سخان كهربائى.
وبمواجهتهم بالمضبوطات أمام اللواء معتز توفيق مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أيدوا ما جاء بالتحريات.
وقدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى (3،500،000 - ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه تقريبًا).. تم إتخاذ الإجراءات القانونية. شاهد
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، برئاسة مديره اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية، قيام ثلاثة أشخاص (3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة).. بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى التصنيع والإتجار بمخدر الآيس (الشابو) وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمدينة 6 أكتوبر، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بمحل إقامتهم وحال الضبط قام أحدهم بالقفز من نافذة مسكنه مما أدى إلى سقوطه من أعلى وارتطم بالأرض، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج (وتبين وجود كسور متفرقة بالجسم).. وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط الآتى:
كمية من مخدر الآيس وزنت (1،250) كيلو جرام، طبنجة صوت، خزينة خاصة بها 28 طلقة صوت، 2 خزينة سلاح نارى عيار 9 مم، عدد 12 طلقة لذات العيار، 2 زجاجة لحمضى (الهيدروكلوريد – الكبريتيك) بلغ وزنهم 5 لتر، عدد من القوارير الزجاجية والأوانى البلاستيكية تستخدم فى تصنيع ذلك المخدر، 3 هواتف محمول، عدد 2 ميزان حساس، و2 سخان كهربائى.
وبمواجهتهم بالمضبوطات أمام اللواء معتز توفيق مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أيدوا ما جاء بالتحريات.
وقدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى (3،500،000 - ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه تقريبًا).. تم إتخاذ الإجراءات القانونية. شاهد