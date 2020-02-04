الفقي: الخلاف بين الطيب والخشت لم يكن مكانه في مؤتمر عالمي

علق الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، على ما حدث بين شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، خلال فعاليات مؤتمر "تجديد الفكر الإسلامي" قائلا، إن الشيخ أحمد الطيب كان منفعلا، وأظن أنه كان هناك خلاف قبل ذلك.جاء ذلك خلال محاضرة الدكتور مصطفى الفقي، تحت عنوان "ماذا يحاك حولنا لفهم المتغيرات" بمكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن برنامج تدريب الطلبة الفرنكوفون في الجامعات المصرية، والتي يشارك فيها هذا العام وللمرة الأولى طلاب من جامعة العريش والأزهر.وأضاف الفقي، أن هذا الخلاف لم يكن مكانه في مؤتمر عالمي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يناقش مؤتمر الأزهر الشريف تحديات التجديد، وعلى رأسها ما يشيعه البعض من تكفير الأمة واعتزالها في الخطاب الدعوي، وتقديس الجماعات الإرهابية للفرد، واستخدام الشعارات الدينية لتحقيق أغراضها، ومناقشة دموية الفكر الإرهابي، وأخيرًا المؤثرات السياسية والاقتصادية والأمنية والتكنولوجية على التجديد.