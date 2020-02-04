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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شعبية ترامب تسجل أعلى نسبة قبول بين المواطنين منذ توليه الرئاسة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:19 م
ترامب
ترامب
وكالات
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حظى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأعلى نسبة قبول له بين المواطنين الأمريكيين منذ توليه الرئاسة قبل ثلاث سنوات.

وحصل ترامب في استطلاع رأي أجرته مؤسسة جالوب الأمريكية خلال الفترة من 16 إلى 29 يناير الماضي على نسبة قبول شخصي تبلغ 49 بالمئة، فيما أعرب 50 بالمئة عن رفضهم له فيما لم يعلن 1 بالمئة عن رأيهم.

يشار إلى أن أعلى معدل لشعبية ترامب قبل ذلك كانت خلال الفترة من 17 إلى 30 أبريل 2019، حيث حصل على 46 بالمئة، فيما كانت أقل نسبة قبول له في يناير من نفس العام، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج اليوم.

وأجرت مؤسسة جالوب الاستطلاع عبر الهاتف على 1500 شخص بالغ له حق التصويت خلال الفترة من يوم الاثنين حتى الأحد، بهامش خطأ موجب أو سالب يبلغ 3 بالمئة.

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