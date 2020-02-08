مستشفى إشراق لعلاج الإدمان .. بداية جديدة للتخلص من المخدرات

يبحث الكثير من المدمنين عن طرف خيط آمن، يصل بهم إلى علاج الادمان بدون معاناة حقيقية، خاصة وأن الأعراض الإنسحابية تظهر على المدمن بمجرد محاولته التوقف عن التعاطي، لتجبره تلك الأعراض (الانسحابية) إلى معاودة التعاطي مرة أخرى، وبصورة مضاعفة، أي أن المدمن يضاعف جرعته التي أعادت عليها.لذلك تعتبر مستشفى إشراق للطب النفسي وعلاج الإدمان هي أفضلفي مصر، لكونها مركز علاج متخصص تتوفر فيها كافة الإمكانيات التي تساعد مريض الإدمان على التقدم في عملية العلاج، لأنها تُطبق برامج علاجية دقيقة وضعت بعد دراسات وأبحاث وتجارب لتراعي حالة المدمن جسدياً ونفسياً، بعدما فشلت جميع الطرق التقليدية في علاج المدمن وحمايته من الانتكاس.منذ الوهلة الأولى التي يدخل فيها المريض إلى، يتم الاهتمام بحالته بمنتهى الدقة، فلا مجال لتوفيت أي ملاحظة عن حالة المدمن، إذ أن علاج الإدمان يعتمد في برامجه على التشخيص السليم من كافة الجوانب لذلك تقدم مراكز علاج الادمان خدمات ممنهجة للوقوف على حالة المدمن والبدء في العلاج بعد التهيئة النفسية وتلك الخدمات تتمثل في:تهيئة المدمن نفسياً قبل بدء مراحل العلاج، عن طريق الاستشاريين النفسيين داخل المركز، والتعريف بكافة مراحل العلاج، وكيف تتم وأهميتها.خضوع المدمن لبرنامج تأهيلي شامل بإجراء تحاليل وفحوصات غاية في الدقة للوقوف على حالة المدمن تحديداً، ووضع برنامج علاجي يلائم حالته الجسدية والنفسية.توفير إقامة فندقية رفيعة المستوى، متوفر فيها كافة الشروط التي تساعد على دفع المدمن للأمام في مراحل العلاج من حيث التعقيم والتهوية الجيدة، ودرجة وصول الشمس إلى الغرفة.مراقبة حالة المدمن على مدار اليوم، لمعرفة درجة تطور العلاج، والتدخل السريع عند وقوع أي حالة طارئة.رفع تقارير دورية عن حالة المدمن ومدى تقدم الحالة من عدمها.توفير أخصائيين نفسيين على درجة عالية من الكفاءة للتعامل مع الأمراض النفسية التي أصابت المدمن أثناء التعاطي.تسخير مدربين متخصصين للعمل على إعادة التقويم السلوكي والفكري.أماكن للترفيه والترويح عن النفس.قاعات مجهزة للجلسات النفسية العلاجية.قاعات مجهزة لممارسة التمارين الرياضية.مكتبة وأماكن مجهزة للقراءة.عيادات خارجية للمتابعة الدورية بعد التعافي.لذلك تعتبر مستشفى إشراق للطب النفسي وعلاج الإدمان، من أفضل مستشفيات علاج الإمان في مصر.