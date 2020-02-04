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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عصابة ترويج المخدرات وسبائك الذهب المقلدة فى عين شمس

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام التمساح
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أمرت نيابة عين شمس بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج وتوزيع المواد المخدرة في منطقة عين شمس على عملائهم، كما أمرت النيابة بسرعة إنهاء وإرسال تقرير المعمل الكيميائي حول المضبوطات، كما أمرت بإرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، قد تلقى بلاغًا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بشارع الحرية ـ دائرة القسم - تمكن من ضبط "ز. ا.ج" 23 سنة عاطل، وبحوزته 60 قرصًا مخدرًا.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص "ا. ا"21 سنة عاطل، ومقيم بشارع محمد عسكر ـ الزهراء ـ دائرة القسم.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد الأخير، أمكن ضبطه وبحوزته المضبوطات الآتية: 200 قرص مخدر، 564 قطعة صفراء اللون "تشبه السبائك الذهبية"، مبلغ مالي 700 جنيه، هاتف محمول.

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وأقر باستخدامه للقطع الصفراء المضبوطة بحوزته بقصد النصب على المواطنين.

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