رمضان عبدالمعز: لا يوجد إنسان يصبر فى الدنيا ويخرج بلا مقابل

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنه ما ظُلم عبد مظلمة وصبر عليها، إلا زاده الله بها عزة، مستشهدًا بقوله تعالي في سورة المزمل: "وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا" (10).وأضاف رمضان عبدالمعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن الصبر كله خير، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة الزمر: "إنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ (10)"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد إنسان يصبر في الدنيا ويخرج بلا مقابل أو نصر.وتابع رمضان عبدالمعز: إن من يريد النصر عليه أن يصبر، مستشهدًا بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم "اعلم أن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب".وأكمل: "إن العطايا على متن البلايا".