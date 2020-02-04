رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

الاتحاد الأوروبي: استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان نهاية العام

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:11 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
طباعة
قالت أورسولا فون دير ليين رئيسة المفوضية الأوروبية في كلمة أمام البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن المفوضية ستعرض استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان بحلول نهاية العام.

وتحدثت فون دير ليين، التي فقدت شقيقتها الصغيرة بسبب المرض، أمام البرلمان الأوروبي اليوم، تقدر المفوضية تبعات السرطان على الاقتصاد في أوروبا تتجاوز 100 مليار يورو سنويا، وقالت: إنه إذا لم تتخذ إجراءات إضافية ستزيد حالات الإصابة بالسرطان في الاتحاد الأوروبي إلى مثليها خلال 15 عاما لتصيب 40 % من السكان.

وقالت المفوضية، إن الخطة الجديدة ستقترح إجراءات تتراوح بين تغيير نمط الحياة ومكافحة التلوث والتطعيمات وتحسين التشخيص وستحظى الوقاية بالأولوية الأولى؛ لأن 40 بالمئة من حالات الإصابة تنتج عن أسباب يمكن تجنبها.

وأشارت فون دير ليين إلى أن أحدث خطة للاتحاد الأوروبي للوقاية من مرض السرطان ورصده تم إعدادها قبل 30 عاما، والسرطان تعبير يشمل أكثر من 200 مرض.

وأضافت في مؤتمر صحفي في بروكسل "العالم تغير، أوروبا تغيرت ومن المحزن أن عدد الحالات في ازدياد".

ويتم تشخيص حالة إصابة جديدة بالسرطان في الاتحاد الأوروبي كل تسع ثوان ويودي السرطان بحياة 1.3 مليون شخص سنويا في دول الاتحاد، وفقا لبيانات هيئة يوروستات لإحصاءات الاتحاد الأوروبي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

سفير مصر بالصين يكشف مصير المصريين الممنوعين من السفر (فيديو)

منذ يوم

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة الصف الثاني الثانوي بعد التعديلات

منذ يوم

وزيرة الصحة ترد على «انتقادات لبس الكمامة» (فيديو)

الصور

image description

«المصرية للدراسات السياسية» تنظم مؤتمرًا لعرض إنجازات الرئيس

image description

نجوم الرياضة والإعلام فى حفل رابطة النقاد لاختيار الأفضل 2019

image description

صور العرض المسرحي "صبايا مخدة الكحل"

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

الأكثر قراءة

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

طالب الإسكندرية المفصول: الكلية كانت على علم بتنظيم الحفلة

تشييع جنازة نادية لطفى من مسجد مستشفى المعادى العسكرى غدًا

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

إنفوجراف

image description

وداعًا نادية لطفى.. جميلة جميلات السينما المصرية (إنفوجراف)

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

image description

5 أسباب لظاهرة النوم في العمل.. إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

أيام زمان

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

نجم الساعة

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

الصحة

5 أخطاء شائعة وراء عدم خسارة الوزن

الاتحاد الأوروبي: استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان نهاية العام

علاج جديد يقضى على مرض السكرى للأبد

7 مأكولات تقلل من خطر الإصابة بالأورام السرطانية

منوعات

عجل بـ 5 أرجل.. ومربية مواشى: عيب جينى

مجمع «زد» الرياضي يشهد اعلان نتائج استفتاء رابطة النقاد الرياضيين

أستراليا تصف موسم حرائق الغابات المدمرة بـ«الصيف الأسود»

القبض على «مصور جثث كورونا» في الصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب يضرب مجددًا عاصمة الإرهاب
سيد عبدالقادر
دولة الجبنة السويسرية
مؤمن المحمدي
ع الأصل ما تدورش
لواء. محسن الفحام
بين ثقافة الخلاف والاختلاف
المزيد

الثقافة

«النقد الروائي عند يمنى العيد» كتاب جديد للجريطي عن دار فضاءات

غدًا.. رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح معرضين بالزمالك

سفارتنا فى المجر تنظم أمسية «مصر الماضى والمستقبل»

«نسجيات على كنفاه بلاستيك» فى بيت السنارى