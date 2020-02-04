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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القومي للطفولة» يدشن صفحة على «فيسبوك» للمساعدة في العثور على المفقودين

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:07 م
الدكتورة عزة العشماوي،
الدكتورة عزة العشماوي،
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لنشر صور وبيانات الأطفال المفقودين أو الذين تم العثور عليهم من خلال البلاغات التي يستقبلها خط نجدة الطفل 16000.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة، أن قرار انشاء هذه الصفحة يأتي تماشيا مع التطور التكنولوجي الذي نشهده حاليًا، وبما لمواقع التواصل الاجتماعي من سعة انتشار تساهم فى زيادة فرص وصول الأهالي لأبنائهم المفقودين، بإتاحة نشر صورهم وبيانات العثور عليهم لسرعة الوصول إلى ذويهم.

وأشارت "العشماوي" إلى أن هذه الصفحة تأتي نتاج للتعاون المثمر بين المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، موضحةً أن الصفحة تحمل اسم " الصفحة الرسمية للأطفال المفقودين والمعثور عليهم بالمجلس القومي للطفولة"، لافتة إلى أنه سيتم استقبال الحالات من خلالها وسيتم تسجيل بلاغ بكل حالة على خط نجدة الطفل 16000، حيث سيتم الاعلان عن الحالات فور استقبالها.

وأكدت " العشماوي" على أن المجلس يسعى بشتى الطرق لحماية الأطفال من الخطر الذى قد يتعرضون له، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أى انتهاكات ضد الأطفال يتم رصدها، حيث يعتبر المجلس القومي للطفولة والأمومة هو الحصن المنيع لأطفال مصر.

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