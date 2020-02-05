بعد احتكار التجار.. «الدستور» تبرم صفقات لشراء «قناع كورونا»

تزايد القلق في جميع الدول من انتشار فيروس «كورونا» الذي ظهر في مدينة ووهان بالصين، قبل شهر وتحول إلى «وباء»، بحسب منظمة الصحة العالمية.ووسط انتشار الفيروس في العديد من الدول، زادت نسبة الإقبال على شراء الكمامات الطبية الواقية، تجنبًا للإصابة بـ«كورونا» الفتاك، وما زاد الأمر سوءًا وجود جماعات من التجار والصيادلة تجمع تلك الكمامات وتبيعها بعيدًا عن أعين الرقابة.وتواصلت محررة «الدستور» مع تجار كمامات طبية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتعدد حيلهم في الترويج لمنتجاتهم، واتفقت مع أحدهم لشراء كمية كبيرة من الكمامات بـ10 آلاف جنيه.«هجمعلك البضاعة دي من التجار في حدود 10 أيام»، بهذه الكلمات بدأ التاجر حديثه عن تجميع الشحنة المطلوبة، موضحًا أن سعر الجملة بالنسبة للكمامات الإيطالية تبلغ قدرها 400 جنيه، بينما سعر الكمامات الصينية 350 جنيه والأمريكي الأصلي 1850.وقال التاجر: «أسعار الكمامات الطبية ارتفعت بشكل غير مسبوق نتيجة الإقبال الكبير عليها في الآونة الأخيرة»، موضحا أنه يبيع أنواع عدة غير معروف ماهيتها أو صحتها، وكان من بين تلك الأنواع «N95،M3».وتمكنت محررة «الدستور» من إبرام اتفاقية أخرى مع تاجر مقابل 10 مليون جنيه، وقال البائع في مكالمة مسجلة «أمتلك مخزونًا هائلًا من الكمامات الطبية.. بس لازم تدفعي نص المبلغ عشان تحجزي الكميات وتسليم الشحنة المطلوبة بالقصر العيني».وأكد التاجر أن أسعار الكمامات الطبية تختلف من وقت لآخر، وكل ثانية تمر يرتفع فيها سعر الكمامة بشكل غير متوقع نتيجة الإقبال الكثيف، موضحًا أن أسعار الكمامات المكونة من ثلاث طبقات تبلغ 300 جنيهًا، وN95 سعرها 35 جنيهًا.وتواصلت محررة «الدستور» مع تاجر ثالث، لشراء 10 آلاف كمامة طبية واقية من مرض كورونا، الذي قال«تقدري تستلمي الكمية اللي عايزاها فور دفع المبلغ كاملًا، والتسليم أمام مستشفى حميات قليوب».وفي السياق، قال محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، في تصريحات لـ«الدستور» إن الكمامات الطبية المتواجدة بالأسواق ليست كافية للوقاية من «كورونا»، لكنها تخفف حدة أثر المرض الذي لم تتمكن أي جهة طبية من إيجاد علاج له، وهناك كثير من الإجراءات التي يجب أن تتخذ لتجنب الإصابة به، مثل النظافة وشرب المياه بكميات كبيرة بشكل مستمر.وأوضح إسماعيل أن تاريخ الكمامة في مصر بدأ منذ أن انتشر مرض انفلونزا الخنازير، وشغلت بعض المصانع خطوط الإنتاج، وبعد أن اختفى الفيروس توقفت عن العمل، ثم عادت المصانع المصرية لتصنيع الكمامات، حيث تنتج 6 مليون كمامة في العام الواحد.وأضاف إسماعيل: «تجميع الكمامات الطبية لا يؤثر بشكل كبير على السوق، لأن مصر خالية من وجود أي إصابات بهذا المرض، ونحن لسنا في حاجة ماسة لمثل هذه الكمامات، لكن وزارة الصحة في الوقت الحالي تحتاج لكميات منها، نتيجة النقص الشديد في الكمامات المخصصة لمرض كورونا».