بدء اجتماع منظمة أوبك لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على سوق النفط

ناقشت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الثلاثاء، بالتفصيل الأثر المحتمل لفيروس كورونا الجديد على استقرار السوق النفطي العالمي وآليات استعادة التوازن بين العرض والطلب في ضوء الخسائر الواسعة التي مني بها الطلب، خاصة على الوقود بسبب تعطل حركتي التنقل والطيران من وإلى الصين.جاء ذلك في أعمال الاجتماع الطارئ للفنيين والخبراء في دول أوبك وخارجها، الذي عقد اليوم في مقر المنظمة بالعاصمة النمساوية فيينا.وقالت مصادر في أوبك، اليوم، إن الاجتماع رأسه محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة أوبك، وحضره يوانج كون، سفير الصين وممثلها أمام المنظمات الدولية، وعدد من الخبراء وممثلي شركات النفط ومندوبي الدول الـ14 الأعضاء في منظمة أوبك والدول العشر الشركاء من خارج أوبك.