مراد مكرم: الحفاظ على كرامة المحامين على رأس أولوياتي

تقدم مراد مكرم المحامى بالاستئناف ومجلس الدولة، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين عن محكمة استئناف القاهرة، والتى تعقد 15 مارس القادم.قال "مكرم": إن خوضه الانتخابات جاء لخدمة جميع المحامين، مشيرًا إلى أنه يستهدف الحفاظ على كرامة المحامين ومهنة المحاماة وزيادة المعاشات والعلاج.ومن المقرر أن تبدأ التنازلات والطعون الثلاثاء 4 فبراير، وحتى الخميس الموافق 6 فبراير والفصل فيها يوم الإثنين الموافق 10 فبراير وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير.وكان مجلس نقابة المحامين، قد اتخذ عدة قرارات هامة خلال اجتماعه الأخير، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة.