مصرع شاب تحت عجلات قطار كفر صقر في الشرقية

لقي أحمد السيد أحمد، 30 عامًا، من قرية سنجعا بكفر صقر، مصرعه إثر تصادم قطار كفر صقر معه خلال قيامه بالعبور على مزلقان منطقة السوق أثناء سير القطار.وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من شرطة كفر صقر يفيد تصادم قطار بشخص عمره 30 عامًا، وبتكثيف التحريات تم التعرف على الجثة وتبين أنها لشخص يدعى "أحمد" متزوج ولديه طفلة ومقيم بقرية سنجها التابعة لمركز كفر صقر.حرر المحضر اللازم وصرحت النيابة بدفن الجثة.