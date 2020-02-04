رحيل جميلة جميلات السينما المصرية نادية لطفى

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"كفاية اللي حققته"، كان هذا التعليق، والذي حمل اسم الفنانة نادية لطفي في مقال بصحيفة الجمهورية، بتاريخ 9 أغسطس 1997، بمثابة إعلان منها عن اعتزالها التمثيل نهائيًا، بعد تجاهل المنتجين لها، مكتفية بحصيلة 35 سنة في العمل الفني، وإرث كبير من الأعمال السينمائية الخالدة في ذاكرة المصريين.في المقال المذكور، كتبت نادية لطفي رسالة إلى العاملين في السينما، قالت فيها: يبدو أن العاملين في السينما نسوا أنني كنت يومًا ممثلة شهرتها وتاريخها، لم يعد أحد منهم يطلبني في أعماله، مختتمة مقالها "كفاية اللي حققته". واليوم ترحل جميلة جميلات السينما المصرية عن الحياة كلها.في الملف التالي؛ نرصد لحظات خالدة للفنانة الراحلة نادية لطفي، جميلة جميلات السينما المصرية.